Qué significa que tu gato coma pasto y cuáles son los beneficios de que lo haga

Al lamerse constantemente, los gatos ingieren grandes cantidades de pelo. El pasto ayuda a regurgitar estas bolas antes de que causen una obstrucción intestinal grave.

El jugo de ciertas hierbas contiene vitamina B9 (ácido fólico), esencial para la producción de hemoglobina y la salud del sistema inmunológico de tu gato.

pasto, gato El pasto puede ayudar como un regulador intestinal en los gatos.

Aunque los beneficios son claros, es vital supervisar dónde consume este recurso. El peligro real no es la planta, sino los pesticidas, herbicidas o fertilizantes que pueden estar presentes en distintos jardines. Además, debes de tener en cuenta que varias de las plantas son tóxicas.

Saber qué significa que tu mascota busque vegetales te permite entender mejor sus necesidades biológicas. La recomendación de los expertos es proporcionarles "hierba gatera" o brotes de avena, para que disfrute de estos beneficios en un entorno controlado y libre de químicos.

¿Es malo que mi gato vomite después de comer pasto?

No necesariamente. De hecho, como se dijo, muchos gatos consumen pasto precisamente para provocarse el vómito. Esto les ayuda a eliminar bolas de pelo o restos de comida que su estómago no puede procesar.

Si el vómito es ocasional y el gato se muestra activo después, no hay de qué preocuparse. De lo contrario a esto, será mejor que acudas de inmediato a un veterinario.