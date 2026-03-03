Congelar los limones antes de usarlos: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Se estima que la piel del limón contiene entre 5 y 10 veces más vitaminas y antioxidantes que el propio jugo. Sin embargo, rallar un limón fresco puede ser tedioso y muchas veces terminamos desechando gran parte de sus aceites esenciales.

limones Congelados, los limones pueden darte grandes beneficios.

Al estar congelado, el limón se vuelve firme y permite una ralladura finísima que incluye la pulpa, los aceites de la cáscara e incluso las fibras internas, integrándose perfectamente en cualquier preparación.

Los beneficios de este truco casero son los que se muestran a continuación:

Sabor intensificado: la ralladura de limón congelado aporta un aroma mucho más potente a ensaladas, pescados, postres y sopas.

Cero desperdicio: evitas que los limones se sequen o se llenen de moho en el cajón de la heladera. En el freezer, pueden durar hasta 4 meses en perfectas condiciones.

Extracción de jugo eficiente: si necesitás el jugo, notarás que tras unos minutos fuera del congelador, el limón libera mucho más líquido. El proceso de congelación rompe las membranas celulares, facilitando el exprimido.

Aliado de la salud: consumir la cáscara rallada permite incorporar flavonoides y vitamina C que suelen terminar en la basura.

Cómo aplicarlo paso a paso

Para aplicar este truco casero correctamente, seguí estos pasos: