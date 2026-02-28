Mezclar miel con limón: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Cuando decidimos mezclar estos dos ingredientes, estamos creando una sinergia química. El limón, rico en vitamina C y flavonoides, actúa como un potente antioxidante y alcalinizante. Por su parte, la miel de abejas pura es conocida por sus propiedades antisépticas y su capacidad para retener la humedad.

miel, limon, mezcla La mezcla de limón y miel puede ser beneficiosa para la salud.

Beneficios de mezclar miel con limón

Al unir el limón con la miel, el ácido cítrico ayuda a descomponer los azúcares complejos, facilitando su absorción y potenciando los efectos antibacterianos de ambos. Los beneficios son los siguientes: