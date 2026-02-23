2 soluciones naturales para reducir la grasitud en el cabello

Los cítricos se caracterizan por su alto contenido en vitaminas. Es por ello que si aplicamos un poco de jugo de limón en el cabello, es posible que se elimine un poco de la grasitud acumulada. Además, es muy útil para equilibrar el pH del cuello cabelludo, cuestión esencial también para controlar el surgimiento de la grasa.

Ingredientes

Jugo de 2 limones

2 tazas de agua destilada (500 ml)

La preparación es muy sencilla, solo hace falta mezclar ambos ingredientes y vierte el preparado en un envase con piquito (esto te ayudará a que la aplicación sea más prolija y precisa). En cuanto a la aplicación, lo mejor es lavarse el pelo como de costumbre, y luego colocar una mezcla de jugo de limón y agua destilada. Aplica en el cuero cabelludo y en el resto del pelo haciendo un suave masaje. Deja que actúe durante 5 minutos y enjuaga.

Shampoo de aloe vera

El aloe vera o sábila es un fuerte desintoxicante. La preparación es muy sencilla, solo tienes que combinar 1 cucharada del gel de aloe vera y 1 cucharada de jugo de limón dentro del shampoo que usas todos los días para lavarte el pelo.

Una vez que hayas mezclado el aloe vera y el jugo de limón con el shampoo, procede a aplicarlo como de costumbre. Lo único que debes hacer es dejar que actúe sobre el cuero cabelludo durante cinco minutos antes de enjuagar con abundante agua fría.