Truco casero: cómo puedo evitar el pelo grasoso durante los meses de verano

¿Por qué el pelo parece tener más grasa en el verano? Esto se debe a diferentes factores externos que inciden de manera directa en factores internos corporales. A continuación te explico por qué se produce y cómo evitarlo con un truco casero.

Con un truco casero: cómo puedo evitar la grasa en el pelo

La grasa en el pelo se caracteriza por generar un endurecimiento en el cuero cabelludo y las zonas largas del cabello. Se crean unas líneas muy marcadas que dividen al pelo produciendo una sensación de mugre, aunque a veces nos hemos lavado el cabello hace algunas horas.

En el verano, este efecto aumenta por el calor. Cuando pasamos tiempo al sol, transpiramos más y, por lo tanto, aumenta la producción de sebo en el cabello y la producción de humedad.

sebo capilar El uso de gorras y la fricción son sombreros también empeoran esta situación.

El sebo es el principal problema o causante de la grasa en el pelo. El calor activa con mayor intensidad las glándulas sebáceas, encargadas de generar grasa para proteger e hidratar el cuero cabelludo.

Es importante mencionar que existen otros factores que incrementan la producción de sebo, como cuestiones genéticas, cambios hormonales, la alimentación o dieta, el estrés o un mal lavado.

¿Cómo se puede evitar? Más que un truco casero, existen algunos consejos. Partiendo de la base de que los productos inadecuados para el lavado del pelo pueden aumentar la grasa capilar.

Es importante lavar el pelo con agua fría o apenas tibia en verano para evitar la grasa, usar champús seborreguladores, aplicar acondicionador solo en las puntas, evitar tocarte el pelo todo el tiempo y reducir o medir la frecuencia de lavado.

¿Existen ingredientes naturales para combatir la grasa en el pelo?

manos en el pelo Consulta a tu médico o un especialista antes de realizar cualquier tipo de truco casero en el pelo.

Siempre consultando a un dermatólogo o especialista, puedes recurrir a algunos productos naturales para eliminar la grasa del pelo.

Se puede realizar un truco casero con agua de cebolla para reducir la producción de cebo, o consumir alimentos ricos en Vitamina C también es una buena opción.

El aloe vera también es un ingrediente natural y seguro que hidrata el pelo en verano sin engrasarlo. Finalmente, la menta, la lavanda y el árbol de té diluidos en aceite de jojoba, también pueden ser efectivos.