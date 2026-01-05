Colocar una esponja de lavar los platos en el lavarropas: por qué recomiendan hacerlo

Sucede que la esponja actúa como una especie de imán contra residuos, evitando que se dispersen, se cuelen a otras prendas o dañen el filtro del lavarropas.

Todo esto se da gracias a la superficie porosa de la esponja, que atrapa todos los pelos y las pelusas que se desprenden de la ropa en un ciclo normal de lavado.

Al evitar la acumulación de residuos, este truco casero no solo hará que tu ropa salga más limpia, sino que también puede alargar la vida útil del lavarropas.

lavarropas Este truco casero se lleva a cabo en lo previo a un ciclo de lavado normal.

Para llevar adelante este método, todo lo que tienes que hacer es colocar la esponja de lavar los platos dentro del lavarropas previo al lavado, y luego realizar esta tarea de limpieza de manera normal. ¿Conocías este truco casero?

Cada cuánto tiempo limpiar tu lavarropas en verano

El hecho de limpiar el lavarropas en verano debe hacerse con mayor frecuencia, idealmente cada 10-15 lavados o una vez al mes debido al aumento de sudor, arena y humedad que favorecen hongos y malos olores.

Para realizar esta tarea, se recomienda programar un ciclo de lavado en lavarropas con el tambor vacío y agua caliente (que supere los 60°) y limpiar el filtro cada dos o tres meses.