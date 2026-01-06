Le clavó un cuchillo en la cabeza a su novio en una violenta discusión y se escapó caminando.

Comodoro discusión lugar En medio de una violenta discusión, una mujer atacó a su novio con un cuchillo provocándole una grave herida en la cabeza y se escapó. Foto gentileza adnsur.com.ar

De acuerdo a lo publicado por medios locales, el violento episodio obligó a una rápida intervención de la Policía y del personal de salud, que debió asistir a la víctima y montar un operativo para detener a la mujer.

Cuando los efectivos La Comisaría 7ªllegaron al lugar, encontraron al hombre con una herida sangrante en el lateral derecho de la cabeza, provocada por un cuchillo tipo Tramontina.

Según los testimonios recogidos en la escena, la agresión se desató en medio de fuerte discusión entre el hombre y una mujer, ambos mayores de edad y en medio de la pelea, la mujer identificada como R.J.A tomó el cuchillo y lo atacó provocándole la herida en la cabeza.

Un testigo contó que tras el ataque, la agresora abandonó rápidamente la vivienda y se escapó caminando en dirección a Huergo y Franzoni. Con la información disponible, la Policía montó un operativo de rastrillaje y logró interceptar a la mujer a pocas cuadras, en Franzoni al 1100, donde fue aprehendida, según el medio ADN Sur.

Comodoro discusión peraja El hombre atacado con un cuchillo por su pareja quedó internado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Foto gentileza red43.com.ar

En tanto, el hombre fue asistido en el lugar por personal médico del Hospital 30 de Octubre y luego trasladado al Hospital Regional, donde quedó internado en observación. Las autoridades informaron que su estado es estable y se aguardaban mayores precisiones sobre su diagnóstico y la evolución de la lesión.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la escena del hecho fue preservada por la Policía y se convocó a personal de Criminalística, que realizó las pericias de rutina para recolectar pruebas y avanzar en la investigación. En tanto que la mujer detenida quedó a disposición de la Justicia acusada de lesiones agravadas, mientras se tratan de esclarecer las circunstancias que originaron el violento episodio.

Fuente: tn.com.ar