Un policía fue detenido por el crimen de la mujer que quedó en medio de una pelea callejera

Un efectivo de la Policía fue aprehendido como principal sospechoso del crimen de Cynthia Romina Landi Rodríguez, la mujer de 39 años y madre de 3 hijos que murió en la madrugada, al quedar en medio de una pelea entre trapitos y clientes de un bar.
Lo que los investigadores intentan dilucidar es si, como apuntaron testigos del hecho, el policía fue quien efectuó el disparo que alcanzó a la víctima, quien se encontraba bajando la persiana de su casa.
El detenido se encontraba de civil y acompañado de amigos al momento del crimen. Según se cree, habría protagonizado una pelea con cuidacoches a la salida de un conocido boliche de Guaymallén, ubicado en 25 de mayo al 300.
Según los testimonios, los trapitos se refugiaron detrás de un árbol de la casa de Cynthia Landi que, desde afuera, fue baleada.
Uno de los disparos, que habrían salido de un Volkswagen Gol Trend blanco en el que iba el policía detenido, impactó en la axila de la mujer, cuya muerte se constató en el Hospital Central.
La situación fue confusa. Según el llamado al 911, hubo una pelea entre trapitos y particulares que, al parecer, no querían pagar el estacionamiento al salir de un local nocturno.
La investigación de la Unidad Investigativa señala que los cuidacoches estaban escondidos en el domicilio de la señora cuando un auto blanco pasó por la puerta. Desde el mismo salieron 5 disparos y se dieron a la fuga por calle 25 de mayo hacia el Este.
Una de las balas impactó en la axila derecha de la mujer de 39 años quien en ese instante se encontraba cerrando la persiana de su casa, informaron desde el Ministerio de Seguridad.
La víctima del crimen tenía antecedentes por hurto, robo simple y lesiones leves.
La investigación avanzó con la detención de un policía y pasó a manos de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.