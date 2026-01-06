Imputaron a 3 policías por el crimen a la salida de un boliche y buscan a un colectivero

cynthia landi crimen La víctima del crimen en Dorrego era madre de 3 hijos.

Por otro lado, los pesquisas policiales están tras los pasos de un colectivero que sería el cuarto y último sospechoso del crimen, al menos hasta ahora. Se trata del colectivero Lautaro Stagnoli, quien ya se encuentra con pedido de captura emitido por la Fiscalía, según afirmaron fuentes oficiales.

El crimen en Guaymallén

En los primeros minutos del domingo, un hermano de Cynthia Landi se encontraba trabajando como cuidacoches en la vereda de la casa de su madre, ubicada en Dorrego, a pocos metros del boliche Queen. En ese momento se produjo una discusión con un grupo de personas que estaban estacionando su vehículo en el lugar pero se negaron a pagarle al trapito.

cynthia landi crimen 2 Las balas que quedaron marcadas en la casa donde ocurrió el crimen.

La violencia verbal pasó a mayores y el cuidacoches salió corriendo para refugiarse en el domicilio ubicado sobre calle 25 de Mayo. La otra facción pasó en el vehículo de color blanco y efectuó al menos 5 disparos con un arma de fuego calibre 380. Una de las balas ingresó por la axila de Cynthia Landi, quien al notar la situación de violencia intentó cerrar el portón de la propiedad ya que estaba con sus hijos menores de edad en la pileta. La víctima del crimen murió a los pocos segundos.