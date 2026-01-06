Tres policías imputados y un colectivero prófugo. Esa esa la situación actual de la investigación por el crimen de Cynthia Romina Landi, la mujer de 39 años que fue baleada en Guaymallén tras quedar en el medio de una pelea entre su hermano cuidacoches y un grupo de personas que asistía a un boliche cercano.
Imputaron a 3 policías por el crimen a la salida de un boliche y buscan a un colectivero
Las autoridades avanzaron en la investigación por el crimen de Cynthia Landi (39) ocurrido tras una pelea con trapitos en Guaymallén
En el mediodía de este martes, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego a los 3 efectivos policiales -2 mujeres y 1 hombre- que habían sido aprehendidos. Todos fueron acusados como coautores, es decir, que tuvieron el mismo grado de responsabilidad en el crimen más allá de que todavía no se ha podido determinar quién efectuó los disparos contra la casa de la víctima fatal.
Fuentes vinculadas a la investigación detallaron que el policía Víctor Cisterna (31), que había sido detenido el mismo domingo que ocurrió el crimen, decidió declarar y brindar su versión de los hechos -aunque todavía no trascendió lo que dijo-.
Por otro lado, los pesquisas policiales están tras los pasos de un colectivero que sería el cuarto y último sospechoso del crimen, al menos hasta ahora. Se trata del colectivero Lautaro Stagnoli, quien ya se encuentra con pedido de captura emitido por la Fiscalía, según afirmaron fuentes oficiales.
El crimen en Guaymallén
En los primeros minutos del domingo, un hermano de Cynthia Landi se encontraba trabajando como cuidacoches en la vereda de la casa de su madre, ubicada en Dorrego, a pocos metros del boliche Queen. En ese momento se produjo una discusión con un grupo de personas que estaban estacionando su vehículo en el lugar pero se negaron a pagarle al trapito.
La violencia verbal pasó a mayores y el cuidacoches salió corriendo para refugiarse en el domicilio ubicado sobre calle 25 de Mayo. La otra facción pasó en el vehículo de color blanco y efectuó al menos 5 disparos con un arma de fuego calibre 380. Una de las balas ingresó por la axila de Cynthia Landi, quien al notar la situación de violencia intentó cerrar el portón de la propiedad ya que estaba con sus hijos menores de edad en la pileta. La víctima del crimen murió a los pocos segundos.