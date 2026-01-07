El cantante cumbiero que ahora arriesga prisión perpetua por cometer un crimen atropellando a la víctima

nicolas varas atropellado Nicolás Varas, el chico atropellado.

Fuentes vinculadas a la investigación detallaron que los abogados particulares de Lucas Tello -Carlos Moyano y Nicolás Camani- ya solicitaron el arresto domiciliario, aunque todavía la fiscal de Homicidios Claudia Ríos no ha respondido al pedido.

Lucas Tello es conocido en el mundo musical y de la delincuencia. Además de tener antecedentes por drogas y amenazas en violencia de género, es sobrino del narcotraficante Marcelo Tello, conocido como Casca. Este hombre, oriundo del barrio Lihué de Guaymallén, fue condenado junto a un ex policía a prisión perpetua en Santiago del Estero a mediados de 2012. El hombre fue sindicado en el asesinato de un narcotraficante colombiano que recibió dos disparos en marzo de 2008.

En tanto, el sospechoso del crimen en Guaymallén era el líder y cantante de una banda musical llamada Corte Previa, que se dedicaba a componer y hacer covers de canciones de cumbia. Solían presentarse en pequeños eventos privados y hasta tenían algunos temas subidos a su canal de Youtube.

Embed - Acústico la C.P POBLADO/AM/BANDIDO

Atropellado y crimen en Guaymallén

En la noche del 2 de enero pasado, se produjo un altercado entre dos grupos de jóvenes que se encontraban en una plaza de Guaymallén. De un lado estaban Lucas Tello con su pareja y otros amigos, mientras que del otro se encontraba Nicolás Varas y algunos jóvenes. Una versión apunta a que estos últimos intentaron robarles a los otros. Lo cierto es que ambas facciones se conocían de antes.

La reconstrucción apunta a que Lucas Tello se subió a su auto VW Gol con Micaela Lucero como acompañante y comenzaron a perseguir a Nicolás Varas y a otro joven.

Varios vehículos que circulaban en el lugar intentaron detener el accionar de Lucas Tello, ya que tenía intenciones de arrollar a los jóvenes. De hecho, un testigo declaró que escuchó a Micaela Lucero gritar: "¡Atropellálo, atropellálo!".

lucas tello crimen Lucas Tello, el cantante ahora detenido por el crimen.

Incluso Nicolás Varas se alcanzó a subir a un taxi con intenciones de evitar ser atropellado, pero el auto de Lucas Tello lo interceptó y obligó al taxista a que lo haga descender del auto.

Para la acusación está totalmente descartado que hubo una legítima defensa en el crimen. Por el contrario, la alevosía implica que atropellaron la víctima tras perseguirla y dejarla en un estado de indefensión, incluso arrastrándola por varios metros cuando ya estaba debajo del vehículo, lo que le produjo las graves lesiones que terminaron con su vida.