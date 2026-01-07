Del puñado de causas penales que ha enfrentado a sus 31 años, ninguna ha sido tan grave como la actual. Formalmente, Lucas Mariano Tello (31) pasó a arriesgar una pena de prisión perpetua por el crimen de un joven de 19 años. Su pareja, Micaela Natalí Lucero, también vive la misma situación al verificarse la muerte del chico que fue atropellado el viernes pasado y estaba internado en terapia intensiva.
El cantante cumbiero que ahora arriesga prisión perpetua por cometer un crimen atropellando a la víctima
Lucas Tello y Micaela Lucero están sospechados de cometer el crimen del joven que fue atropellado hace una semana, sufrió la amputación de sus piernas y murió
El estado de salud de Nicolás Alejandro Varas (19) era complicado desde el mismo viernes en que fue atropellado en Guaymallén. Sufrió la amputación de sus 2 piernas y luego de estar internado en terapia intensiva terminó muriendo en la tarde del martes.
El fallecimiento agravó la situación procesal de Lucas Tello y Micaela Lucero. Ambos estaban imputados por tentativa de homicidio agravado por alevosía, delito que prevé de 10 a 15 años de prisión. Pero al constatarse la muerte de la víctima, se quitó la tentativa y ahora arriesgan una pena de prisión perpetua.
Fuentes vinculadas a la investigación detallaron que los abogados particulares de Lucas Tello -Carlos Moyano y Nicolás Camani- ya solicitaron el arresto domiciliario, aunque todavía la fiscal de Homicidios Claudia Ríos no ha respondido al pedido.
Lucas Tello es conocido en el mundo musical y de la delincuencia. Además de tener antecedentes por drogas y amenazas en violencia de género, es sobrino del narcotraficante Marcelo Tello, conocido como Casca. Este hombre, oriundo del barrio Lihué de Guaymallén, fue condenado junto a un ex policía a prisión perpetua en Santiago del Estero a mediados de 2012. El hombre fue sindicado en el asesinato de un narcotraficante colombiano que recibió dos disparos en marzo de 2008.
En tanto, el sospechoso del crimen en Guaymallén era el líder y cantante de una banda musical llamada Corte Previa, que se dedicaba a componer y hacer covers de canciones de cumbia. Solían presentarse en pequeños eventos privados y hasta tenían algunos temas subidos a su canal de Youtube.
Atropellado y crimen en Guaymallén
En la noche del 2 de enero pasado, se produjo un altercado entre dos grupos de jóvenes que se encontraban en una plaza de Guaymallén. De un lado estaban Lucas Tello con su pareja y otros amigos, mientras que del otro se encontraba Nicolás Varas y algunos jóvenes. Una versión apunta a que estos últimos intentaron robarles a los otros. Lo cierto es que ambas facciones se conocían de antes.
La reconstrucción apunta a que Lucas Tello se subió a su auto VW Gol con Micaela Lucero como acompañante y comenzaron a perseguir a Nicolás Varas y a otro joven.
Varios vehículos que circulaban en el lugar intentaron detener el accionar de Lucas Tello, ya que tenía intenciones de arrollar a los jóvenes. De hecho, un testigo declaró que escuchó a Micaela Lucero gritar: "¡Atropellálo, atropellálo!".
Incluso Nicolás Varas se alcanzó a subir a un taxi con intenciones de evitar ser atropellado, pero el auto de Lucas Tello lo interceptó y obligó al taxista a que lo haga descender del auto.
Para la acusación está totalmente descartado que hubo una legítima defensa en el crimen. Por el contrario, la alevosía implica que atropellaron la víctima tras perseguirla y dejarla en un estado de indefensión, incluso arrastrándola por varios metros cuando ya estaba debajo del vehículo, lo que le produjo las graves lesiones que terminaron con su vida.