Dos accidentes complicaron los principales accesos de Mendoza en una mañana de lluvias y asfalto mojado. Uno ocurrió en el Acceso Este, en Guaymallén, donde la conductora perdió el control de su auto, chocó contra un poste y volcó. El otro hecho ocurrió en el Acceso Sur, en Godoy Cruz, donde una camioneta, un auto y una moto chocaron, y el motociclista estuvo tendido en el asfalto una hora hasta que llegó una ambulancia.
Dos accidentes en plena lluvia complicaron la circulación en Acceso Este y Acceso Sur
En uno de los accidentes una mujer volcó en el Acceso Este y su auto quedó destruido. En el Acceso Sur un motociclista esperó una hora la asistencia médica
Ocurrió a primera hora de este jueves, cuando la conductora de un Peugeot 208 circulaba por el Acceso Este hacia el oeste, mano al centro, donde antes de la bajada hacia calle Cañadita Alegre, en Guaymallén, perdió el control de su rodado.
Como consecuencia se fue hacia el costado norte, chocó contra el poste de un cartel el cual arrancó, y el vehículo quedó volcado dentro de una acequia a unos 7 metros de donde perdió el control.
La conductora salió del auto y fue asistida por los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes indicaron que estaba en buen estado general pese al gran accidente que sufrió.
El padre de la víctima también llegó al lugar, e indicó que al parecer su hija pasó por un charco de agua sobre la calzada, lo que hizo que perdiera el control del 208 que terminó destruido.
Otro accidente en Acceso Sur, en Godoy Cruz
A las 6.40 de este jueves ocurrió el otro accidente sobre la mano al sur, hacia Luján, del Acceso Sur, entre carril Sarmiento y calle Rawson, de Godoy Cruz. Fue entre un auto, una camioneta y un motociclista, el cual terminó tendido en la calzada.
Al lugar llegó la Policía y personal de Tránsito de Godoy Cruz, quienes hicieron lo posible para cubrir al hombre de la lluvia. Colocaron una camioneta cerca de él y con la tapa de la caja intentaron hacer una especie de techo para que se mojara lo menos posible.
El hombre estaba golpeado, pero consciente y respondía ante las preguntas de la Policía. La ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado demoró una hora en llegar para darle asistencia.
Como consecuencia de este accidente, había quedado complicado el carril rápido y reducido a solo dos trochas, lo que generó complicaciones en el tránsito. La Policía y Tránsito debieron pedirle a los conductores que bajaran la velocidad.