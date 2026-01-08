Dos accidentes en plena lluvia complicaron la circulación en Acceso Este y Acceso Sur

La conductora salió del auto y fue asistida por los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes indicaron que estaba en buen estado general pese al gran accidente que sufrió.

El padre de la víctima también llegó al lugar, e indicó que al parecer su hija pasó por un charco de agua sobre la calzada, lo que hizo que perdiera el control del 208 que terminó destruido.

Otro accidente en Acceso Sur, en Godoy Cruz

A las 6.40 de este jueves ocurrió el otro accidente sobre la mano al sur, hacia Luján, del Acceso Sur, entre carril Sarmiento y calle Rawson, de Godoy Cruz. Fue entre un auto, una camioneta y un motociclista, el cual terminó tendido en la calzada.

Al lugar llegó la Policía y personal de Tránsito de Godoy Cruz, quienes hicieron lo posible para cubrir al hombre de la lluvia. Colocaron una camioneta cerca de él y con la tapa de la caja intentaron hacer una especie de techo para que se mojara lo menos posible.

accidente acceso sur motociclista El motociclista víctima de un accidente en el Acceso Sur, en Godoy Cruz, esperó una hora en el suelo la asistencia de una ambulancia. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

El hombre estaba golpeado, pero consciente y respondía ante las preguntas de la Policía. La ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado demoró una hora en llegar para darle asistencia.

Como consecuencia de este accidente, había quedado complicado el carril rápido y reducido a solo dos trochas, lo que generó complicaciones en el tránsito. La Policía y Tránsito debieron pedirle a los conductores que bajaran la velocidad.