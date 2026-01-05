El triángulo entre cuidacoches, un boliche y una familia que derivó en el crimen de una mujer

cynthia landi crimen 2 Además de las del crimen, otras balas impactaron en el frente de la propiedad. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil

El crimen tras una discusión

Nélida Rodríguez, madre de Cynthia Landi, relató a Radio Nihuil que uno de sus hijos -que hace poco tiempo salió del penal- se encontraba cuidando autos en la calle. En ese momento "apareció un auto blanco y un hombre empezó a discutir. Dijo que era policía, que no iba a pagar, que era sobrino de la dueña del boliche".

En medio de la escalada por la discusión, el trapito decidió refugiarse en la casa de su madre. Minutos después, el mismo vehículo pasó por el frente y efectuó 5 disparos con un arma calibre 380. Una de las balas impactó en la axila derecha de Cynthia Landi, quien justamente estaba cerrando un portón de la propiedad para evitar ser atacados.

"Siguieron largando y se reían", relató su madre. "Ella estaba sentada con sus niñas en la pileta y ahí fue cuando quiso cerrar el portón y le dieron el tiro", agregó.

La madre de la víctima del crimen en Guaymallén.

Minutos después, la mujer ingresó al Hospital Central, pero ya no tenía signos vitales. Horas después del crimen, el auxiliar de la Policía Víctor Alberto Cisterna (31) fue detenido por orden de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos. Este lunes se definirá si es imputado por el asesinato de la mujer.

La primera reconstrucción del hecho, basada en gran parte a declaraciones testimoniales, sitúa al efectivo policial en el lugar del hecho. Sin embargo, todavía no está del todo claro si fue él quien disparó. Sobre todo teniendo en cuenta que el arma utilizada en el crimen no fue su pistola 9 milímetros provista por el Ministerio de Seguridad.

Por su parte, fuentes oficiales detallaron que tanto Cynthia Landi como su hermano cuidacoches tenía antecedentes policiales y algunos pasos breves por la cárcel. La víctima del crimen había sido condenada a 3 meses de prisión en 2022 por 3 hechos de robos simples que cometió, uno incluso con la complicidad de su hermano.