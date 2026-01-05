Una venta de drogas que salió mal. Un crimen que casi fue doble. Seis detenidos. Un prófugo. A un mes del crimen de César Rodríguez (41), los investigadores han avanzado en una primera reconstrucción de lo que sucedió antes, durante y después de la balacera en Luján de Cuyo.
Familiares de Micaela Reina envueltos en otro crimen: la compra de marihuana que terminó mal
La investigación por el crimen de César Rodríguez (41) tiene 6 personas detenidas y una que está prófuga con pedido de captura internacional
En la noche del 2 de diciembre, el cuerpo de César Gerardo Rodríguez fue encontrado con heridas de arma de fuego a la vera de Ruta Nacional 40, a la altura de Ugarteche. Estaba al lado de un auto Chevrolet Corsa. En las inmediaciones también encontraron otro baleado, Jonathan Galdamez, un empleado de seguridad de 34 años que pese a sufrir impactos de bala en el rostro y en el tórax, logró sobrevivir.
Este hombre aportó una primera versión que luego cambió. Dijo que se detuvieron en el lugar para auxiliar a una mujer que estaba tirada en el suelo y en ese momento fueron víctimas de un robo. Sin embargo, luego confesó lo que ocurrió: con la víctima del crimen habían ido hasta el lugar para comprar dos frascos de marihuana con una persona que habían contactado mediante las redes sociales. Pero era una emboscada.
Los acusados del crimen
La investigación de la Fiscalía de Homicidios derivó en la identificación de 7 sospechosos que tuvieron distintos roles en el hecho de sangre. Por un lado, Diego Alberto Cabrera (27) y su novia Antonella Luisana Díaz (20), quienes contactaron a César Rodríguez a través de las redes sociales de la joven y pactaron la venta de los frascos con cogollos de marihuana.
Por otro lado, Enzo Roberto Fernández (25) y Fabián Maximiliano Echegaray -actualmente prófugo y con pedido de captura internacional- esa noche se encontraron con las víctimas, se subieron en el asiento trasero del auto e intentaron emboscarlos para robarles. Como César Rodríguez y Jonathan Galdamez se resistieron al asalto, terminaron baleados por los ladrones.
Estos 4 sospechosos están acusados como coautores del delito de homicidio criminis causa, el mismo delito en grado de tentativa y robo agravado. Arriesgan una potencial condena a prisión perpetua por el crimen.
El otro trío de sospechosos lo componen Elsa Graciela Reina (54), su hija Sheila Antonella Cabrera (24) y la pareja de esta última, Ángel Gabriel Farías (25). En su caso, están detenidos e imputados por encubrimiento agravado. La Fiscalía sostiene que tras el crimen fueron quienes recibieron los 2 teléfonos celulares que les robaron a las víctimas y los utilizaron, sabiendo que provenían de un delito.
Acusado del crimen y familiares de Micaela Reina
Elsa Reina es hermana de Marta Reina, madre de Micaela Reina. Ergo, Sheila y Diego Cabrera son primos de la niña que fue asesinada abusada sexualmente y asesinada en una bodega abandonada en Guaymallén el 17 de mayo de 2007. Este caso todavía no ha llegado a condenas contra los autores del crimen, pese a que han pasado casi 2 décadas, y justamente Marta Reina es una de las sospechosas que todavía debe ser juzgada por el hecho.