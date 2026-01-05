Familiares de Micaela Reina envueltos en otro crimen: la compra de marihuana que terminó mal

diego cabrera y antonella diaz crimen Diego Cabrera y Antonella Díaz habrían contactado a las víctimas del crimen por las redes sociales.

Los acusados del crimen

La investigación de la Fiscalía de Homicidios derivó en la identificación de 7 sospechosos que tuvieron distintos roles en el hecho de sangre. Por un lado, Diego Alberto Cabrera (27) y su novia Antonella Luisana Díaz (20), quienes contactaron a César Rodríguez a través de las redes sociales de la joven y pactaron la venta de los frascos con cogollos de marihuana.

Por otro lado, Enzo Roberto Fernández (25) y Fabián Maximiliano Echegaray -actualmente prófugo y con pedido de captura internacional- esa noche se encontraron con las víctimas, se subieron en el asiento trasero del auto e intentaron emboscarlos para robarles. Como César Rodríguez y Jonathan Galdamez se resistieron al asalto, terminaron baleados por los ladrones.

Estos 4 sospechosos están acusados como coautores del delito de homicidio criminis causa, el mismo delito en grado de tentativa y robo agravado. Arriesgan una potencial condena a prisión perpetua por el crimen.

angel farias sheila reina crimen Ángel Farías y Sheila Reinas, acusados como encubridores del crimen.

El otro trío de sospechosos lo componen Elsa Graciela Reina (54), su hija Sheila Antonella Cabrera (24) y la pareja de esta última, Ángel Gabriel Farías (25). En su caso, están detenidos e imputados por encubrimiento agravado. La Fiscalía sostiene que tras el crimen fueron quienes recibieron los 2 teléfonos celulares que les robaron a las víctimas y los utilizaron, sabiendo que provenían de un delito.

Acusado del crimen y familiares de Micaela Reina

Elsa Reina es hermana de Marta Reina, madre de Micaela Reina. Ergo, Sheila y Diego Cabrera son primos de la niña que fue asesinada abusada sexualmente y asesinada en una bodega abandonada en Guaymallén el 17 de mayo de 2007. Este caso todavía no ha llegado a condenas contra los autores del crimen, pese a que han pasado casi 2 décadas, y justamente Marta Reina es una de las sospechosas que todavía debe ser juzgada por el hecho.