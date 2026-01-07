Está confirmado el precio del dólar el miércoles 7 de enero cuando abran los bancos

Dolares (3)

Precio del dólar este miércoles 7 de enero en cada banco

Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar cuando abran los bancos este miércoles 7 de enero será el siguiente:

Banco Galicia: $1.490

Banco Nación: $1.490

Banco ICBC: $1.495

Banco BBVA: $1.495

Banco Supervielle: $1.492

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495

Banco Patagonia: $1.500

Banco Hipotecario: $1.495

Banco Santander: $1.490

Brubank: $1.490

Banco Credicoop: $1.500

Banco Macro: $1.495

Banco Piano: $1.485

Banco de Comercio: $1.490

Vale recordar que con la llegada del 2026, el gobierno decidió implemente un cambio muy importante en las bandas cambiarias, ya que estas dejaron de actualizarse a un ritmo del 1% mensual y lo pasaron a hacer según la inflación registrada dos meses antes. Esto significa que en enero, cambiaron en un 2,50%

dolares (11)

Precio del dólar blue el miércoles 7 de enero

Al mismo tiempo que los bancos comiencen a vender dólares el miércoles 7 de enero, las cuevas también lo harán con un precio ya confirmado, que será menor al del lunes y martes de esa semana.

En el tercer día de la semana, se confirmó que el dólar blue va a tener, otra vez, un precio superior a los $1.500, más exactamente cotizará en $1.515, confirmaron desde las cuevas.