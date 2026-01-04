En un altercado entre cuidacoches y personas que salían de un local nocturno, una mujer de 39 años resultó asesinada este domingo en la madrugada. La víctima fatal fue identificada como Cynthia Romina Landi Rodríguez, quien falleció a las 3.55 en la calle 25 de Mayo al 400, en Guaymallén.
Una mujer murió baleada en medio de una pelea entre cuidacoches y clientes de un bar
Cynthia Romina Landi Rodríguez fue baleada mientras bajaba una persiana de su casa. Los cuidacoches se habían refugiado en su vivienda tras la pelea en calle 25 de Mayo
Todo comenzó por una discusión por el pago del estacionamiento
De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Investigativa (UID), la chispa que desencadenó la tragedia fue una discusión por el pago del estacionamiento entre personas que salían de un local nocturno y un grupo de cuidacoches de la zona.
Durante la pelea, los cuidacoches se refugiaron en la vivienda de Landi Rodríguez. Mientras lo hacían, y mientras la mujer bajaba una persiana, un vehículo blanco pasó frente a la casa y efectuó cinco disparos antes de darse a la fuga con dirección al Este.
Uno de los proyectiles impactó en la axila derecha de la víctima, quien fue trasladada por sus propios familiares al Hospital Central, donde los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales. El diagnóstico médico detalló una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la región axilar derecha.
Antecedentes de la víctima y estado de la investigación
Desde el Ministerio de Seguridad informaron que Landi Rodríguez contaba con antecedentes penales, entre los que figurabann robo simple en grado de tentativa, daño agravado, lesiones leves dolosas y hurto.
La causa quedó a cargo de Gabriela Nisoria, de la Oficina Fiscal N°1, quien ordenó el levantamiento del acta de procedimiento y la intervención inmediata de la Policía Científica para peritar la zona del ataque. Los investigadores buscan dar con los responsables del vehículo blanco desde el cual se efectuaron los disparos.