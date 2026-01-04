Una mujer murió baleada en medio de una pelea entre cuidacoches y clientes de un bar

hospital central La mujer ingresó al HospitaL Central sin signos vitales.

Uno de los proyectiles impactó en la axila derecha de la víctima, quien fue trasladada por sus propios familiares al Hospital Central, donde los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales. El diagnóstico médico detalló una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la región axilar derecha.

Antecedentes de la víctima y estado de la investigación

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que Landi Rodríguez contaba con antecedentes penales, entre los que figurabann robo simple en grado de tentativa, daño agravado, lesiones leves dolosas y hurto.

La causa quedó a cargo de Gabriela Nisoria, de la Oficina Fiscal N°1, quien ordenó el levantamiento del acta de procedimiento y la intervención inmediata de la Policía Científica para peritar la zona del ataque. Los investigadores buscan dar con los responsables del vehículo blanco desde el cual se efectuaron los disparos.