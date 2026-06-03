Todo lo que se sabe sobre el cráneo que apareció tirado sobre un colchón viejo

hallazgo-craneo El hallazgo del cráneo generó un misterio. Imagen ilustrativa.

El misterio del cráneo en La Falda

La Fiscalía de Instrucción 2 de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, investiga el hallazgo del cráneo humano en el patio de una casa particular ubicada en el barrio Molino de Oro de La Falda. Conforme a lo aportado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la Policía Judicial trabaja para determinar la antigüedad de los restos y esclarecer las circunstancias del hecho.

El cráneo fue encontrado sobre un colchón viejo y la principal hipótesis es que habría sido arrastrado hasta el lugar por un perro de la zona. Para obtener mayor información al respecto, la Policía realizó un operativo de rastrillaje en el sector, pero hasta el momento los operativos dieron resultado negativo.

Natalia, propietaria de la vivienda donde se halló la estructura ósea, contó cómo lo descubrió: “Mi hija estaba festejando su cumpleaños con unos amigos en el techo de la casa y, cuando llegué, le pedí que me abriera el portón. Al bajar vio el cráneo sobre un colchón viejo que justo ese día estaba para tirar. Por fuera se lo ve limpio, pero tiene olor porque tiene gusanos adentro”.

“No sabemos cuál ni de dónde lo trajo. No lo miré mucho porque impresiona; verlo fue un susto. Primero pensé que era un cráneo de un animal, pero se nota que es de una persona”, comentó en diálogo con el portal La Estafeta Online.