Estados Unidos desafía militarmente a China reactivando la base aérea más grande del mundo

En su apogeo, North Field fue el aeropuerto más grande y concurrido del mundo. Con el fin del conflicto, muchas quedaron abandonadas, absorbidas por el clima y el olvido. Sin embargo, hoy, vuelven a ser útiles. China expandió su presencia naval y aérea, construyó bases, fortaleció su flota y proyectó poder en el Mar de China Meridional y más allá. Frente a eso, Estados Unidos busca evitar un punto débil.

Pista areas (1)

La importancia de esta base militar para Estados Unidos ante la tensión con China

Estas pistas militares reactivadas permiten algo clave, la movilidad. Aviones de Estados Unidos que pueden aterrizar, reabastecerse y volver a despegar sin depender de una infraestructura centralizada. Tropas que pueden desplegarse y replegarse con rapidez. En un conflicto moderno, esa flexibilidad puede marcar la diferencia entre resistir o quedar expuesto.

En otras palabras, es una forma de operar los aviones desde aeropuertos dispersos y sin mucha infraestructura, ya que las grandes bases serían objetivos principales en un eventual conflicto con China.

Hay también una dimensión política. Muchas de estas islas están bajo soberanía o asociación con aliados de Estados Unidos en el Pacífico. Reactivar infraestructuras existentes resulta menos conflictivo que construir nuevas bases permanentes, una decisión que suele generar tensiones internas en los países anfitriones. Es una presencia más discreta ante China, pero no menos efectiva.