Descubrimiento en Ucrania tiene 18 mil años y es indescriptible

Los datos obtenidos indican que la estructura estuvo en uso durante un periodo de hasta 429 años. Este hallazgo es crucial, pues sugiere que Mezhirich no era simplemente un campamento estacional para visitas esporádicas, sino un asentamiento estable y de largo plazo. La evidencia apunta a que fue una vivienda multigeneracional, mantenida y reocupada a lo largo de varios siglos, desafiando las suposiciones previas sobre la movilidad de los grupos humanos en esa región.

Adaptación extrema utilizando restos de mamut

mapa ucrania Los huesos fueron encontrados cerca de la capital de Ucrania.

La construcción de refugios con huesos de mamut durante la fase más dura de la última Edad de Hielo demuestra una ingeniería práctica nacida de la necesidad. Estas sociedades no eran estáticas, sino dinámicas y llenas de recursos, capaces de prosperar en condiciones ambientales extremas. Al transformar los remanentes de animales gigantes en arquitectura protectora, estas comunidades lograron establecer un hogar duradero en la estepa.

El análisis continuo de sitios como Mezhirich en Ucrania permite comprender mejor la resiliencia humana prehistórica. La combinación de una datación precisa y el estudio del contexto ambiental muestra cómo los antiguos habitantes de la región interactuaban profundamente con su entorno, utilizando cada recurso disponible para asegurar su subsistencia y protección ante el clima glacial.