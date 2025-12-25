Discusión fatal: un hombre murió en un micro en una pelea con el chofer por el boleto.

Discusión incidente hombre

La situación se desató cuando el hombre y su esposa subieron al ómnibus intermunicipal que circula por la avenida Virgen de Cotoca y al pagar el pasaje entregaron Bs 10 (diez bolivianos), pero el chofer les exigió más dinero, al asegurar que la tarifa era mayor.

Según testigos del polémico incidente, el conductor gritó, tiró el boleto al piso y les dijo que viajarían “gratis”. El colectivo avanzó unos metros, pero la tensión no terminó ahí: el chofer detuvo el vehículo, fue hasta el asiento del hombre y le exigió que se bajara o que viajara parado si no completaba el importe del boleto.

El argumento que declaraba el chofer fue que la víctima no tenía derecho a sentarse porque no había pagado el pasaje completo y de ese modo debía viajar parado.

En medio de la discusión generada por el conductor, el hombre se descompenso y comenzó a convulsionar. En ese momento, su esposa y otros pasajeros intentaron ayudarlo como pudieron y entre otras asistencias le dieron agua, lo hicieron oler alcohol y le suplicaron al chofer que dejara de levantar pasajeros y lo llevara de manera urgente a un hospital cercano.

De acuerdo a la denuncia efectuada por el hijo de la víctima, en un primer momento el conductor se negó a desviarse del recorrido. Sin embargo, varios varios minutos después y al advertir que el hombre no reaccionaba, decidió llevarlo a una clínica cercana ante el enojo de los pasajeros.

Discusión incidente micro

Sin embargo, los minutos que se perdieron resultaron fatales y la ayuda llegó tarde debido a que el hombre sufrió un problema cardiorespiratorio y murió en el micro. De acuerdo al relato de algunos testigos, varios pasajeros le advirtieron al chofer que la situación que había generado “le iba a salir más cara”.

Las autoridades continuarán investigando el incidente para tratar de determinar quiénes fueron los responsables del incidente que terminó con la muerte del pasajero, mientras que los familiares irán a la Justicia para iniciar una acción penal contra el chofer del micro.

Fuente: tn.com.ar