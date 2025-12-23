Le dieron un balazo en la cabeza a una mujer que intentó separar a su hijo en una pelea.

En un intento por separar a su hijo de otros jóvenes en una violenta pelea, una mujer recibió un balazo en la cabeza y murió después de agonizar más de 24 horas, en un brutal enfrentamiento que es investigado por la Justicia.
Una mujer que intentó separar a su hijo en una pelea entre jóvenes, fue baleada en la cabeza por un hombre que pasó en una moto efectuado disparos
El violento incidente ocurrió en horas de la noche del sábado en una casa situada en las afuertas de San Miguel de Tucumán y el atacante fue identificado por la sobrina de la víctima quien realizó la denuncia del caso.
La víctima del brutal episodio, Mariela del Carmen Suárez, de 50 años, estaba en su vivienda ubicada en Matienzo 2195 casi Granaderos de San Martín, y cerca de las 21.20 advirtió que su hijo Sebastián Luna, había quedado envuelto en una pelea entre vecinos salió de su casa para ponerlo a salvo.
La mujer intervino y quiso llevar a su hijo hacia la galería de su casa, pero imprevistamente apareció un sujeto a bordo de una moto efectuando varios disparos y una de las balas impactó en la cabeza de la mujer, quien quedó gravemente herida tendida en el piso.
Según el informe del portal Contexto de Tucumán, Suárez, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Padilla en un automóvil particular, donde fue asistida por los médicos y quedó internada en grave estado.
Más allá de la atención que recibió por parte de los médicos, tras agonizar más de 24 horas, la mujer murió este lunes a las 7.30 a causa de las graves lesiones que le provocó el impacto en la cabeza.
Una vez notificada de la muerte de Suárez, su sobrina Guadalupe del Milagro Santucho, de 22 años, realizó la denuncia en una comisaría y brindó datos sobre el atacante.
De acuerdo al relato de la joven, el hombre que circulaba en moto y realizó los disparos sería Luciano Zelarayán, un vecino del barrio quien pasó en una motocicleta frente a la casa realizando varios disparos con un arma de fuego.
Ahora, el caso está en manos de la Justicia tucumana, que intenta corroborar los datos aportados por la joven denunciante y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque. Hasta el momento no se han realizado detenciones y la investigación se profundiza para dar con el atacante.