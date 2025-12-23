Le dieron un balazo en la cabeza a una mujer que intentó separar a su hijo en una pelea.

La mujer intervino y quiso llevar a su hijo hacia la galería de su casa, pero imprevistamente apareció un sujeto a bordo de una moto efectuando varios disparos y una de las balas impactó en la cabeza de la mujer, quien quedó gravemente herida tendida en el piso.

Según el informe del portal Contexto de Tucumán, Suárez, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Padilla en un automóvil particular, donde fue asistida por los médicos y quedó internada en grave estado.

Víctima mujer baleada

Más allá de la atención que recibió por parte de los médicos, tras agonizar más de 24 horas, la mujer murió este lunes a las 7.30 a causa de las graves lesiones que le provocó el impacto en la cabeza.

Una vez notificada de la muerte de Suárez, su sobrina Guadalupe del Milagro Santucho, de 22 años, realizó la denuncia en una comisaría y brindó datos sobre el atacante.

De acuerdo al relato de la joven, el hombre que circulaba en moto y realizó los disparos sería Luciano Zelarayán, un vecino del barrio quien pasó en una motocicleta frente a la casa realizando varios disparos con un arma de fuego.

Ahora, el caso está en manos de la Justicia tucumana, que intenta corroborar los datos aportados por la joven denunciante y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque. Hasta el momento no se han realizado detenciones y la investigación se profundiza para dar con el atacante.