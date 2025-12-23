Declaró la mujer que casi muere en el incendio de un aguantadero: "Me quiso quemar y matar"

La declaración de la víctima del incendio

Si bien la víctima del ataque alcanzó a decir algunas palabras antes y durante su internación en terapia intensiva del Hospital Lagomaggiore, no fue posible tomarle declaración formal debido a los medicamentos sedantes que le suministraron ya que sufrió quemaduras en el 10% de su cuerpo durante el incendio, incluso en la lengua.

En los primeros días de diciembre, ya de alta, logró brindar su testimonio y señaló al sospechoso como el autor del incendio. La mujer explicó que Roberto Baigorria llegó hasta aguantadero, donde también vive y ejerce la prostitución su hermana, Lorena Baigorria (39). "Me llamó afuera de la pieza, me pegó en la nuca con un fierro y me dijo que queríamos hacerle algo a su hermana. Decía incoherencias", explicó.

vivienda incendiada ocupas ciudad de mendoza

"Ahí me prendió fuego y me dijo 'vos te quedás adentro'. No me dejaba salir. No sé por qué pasó pero me quería quemar, me quería matar quemada", graficó la víctima del incendio.

Además de la imputación por la tentativa del crimen, Lorena Baigorria también está acusada en la causa por no auxiliar a la víctima del incendio. Sin embargo, se encuentra en libertad por lo que no participó de la audiencia de prisión preventiva que se realizó este martes.