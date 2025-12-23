En la siesta del 11 de noviembre pasado, un incendio afectó una propiedad ubicada en la Cuarta Sección. Las llamas afectaron casi la totalidad de la casa, que ya de por sí era precaria porque funcionaba como un aguantadero en esa zona de Ciudad. Una mujer sufrió quemaduras importantes y un hombre quedó detenido sospechado de haber intentado matarla. Ahora, la víctima declaró en ese sentido.
Declaró la mujer que casi muere en el incendio de un aguantadero: "Me quiso quemar y matar"
Roberto Baigorria (36) continuará detenido acusado de haber causado el incendio con intenciones de cometer el crimen de la víctima
Luego de que personal de Bomberos logró apagar el incendio en calle Salta 2383 y rescatar a la mujer de 33 años apodada Yeca -se reserva su identidad-, los primeros testimonios apuntaron a que el fuego fue causado en forma intencional. Incluso señalaron a Roberto Manuel Baigorria (36) como el presunto autor. Horas después, terminó detenido e imputado por tentativa de homicidio simple.
Este martes, la jueza Dolores Ramón hizo lugar a un pedido de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta y dictó la prisión preventiva del sospechoso. De esta forma, continuará alojado en la penitenciaría mientras avanza la investigación en su contra por el intento del crimen.
La declaración de la víctima del incendio
Si bien la víctima del ataque alcanzó a decir algunas palabras antes y durante su internación en terapia intensiva del Hospital Lagomaggiore, no fue posible tomarle declaración formal debido a los medicamentos sedantes que le suministraron ya que sufrió quemaduras en el 10% de su cuerpo durante el incendio, incluso en la lengua.
En los primeros días de diciembre, ya de alta, logró brindar su testimonio y señaló al sospechoso como el autor del incendio. La mujer explicó que Roberto Baigorria llegó hasta aguantadero, donde también vive y ejerce la prostitución su hermana, Lorena Baigorria (39). "Me llamó afuera de la pieza, me pegó en la nuca con un fierro y me dijo que queríamos hacerle algo a su hermana. Decía incoherencias", explicó.
"Ahí me prendió fuego y me dijo 'vos te quedás adentro'. No me dejaba salir. No sé por qué pasó pero me quería quemar, me quería matar quemada", graficó la víctima del incendio.
Además de la imputación por la tentativa del crimen, Lorena Baigorria también está acusada en la causa por no auxiliar a la víctima del incendio. Sin embargo, se encuentra en libertad por lo que no participó de la audiencia de prisión preventiva que se realizó este martes.