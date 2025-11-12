Lo que parecía ser un incendio casual en una propiedad abandonada de la Cuarta Sección terminó en un intento de asesinato en un aguantadero. Dos hermanos fueron imputados por generar el fuego para terminar con la vida de una mujer que se encontraba en el interior de la vivienda, quien todavía no puede declarar en el expediente por lesiones que sufrió en su boca.
La víctima de un incendio no puede declarar porque tiene la lengua quemada pero igual imputarán a los detenidos
Dos hermanos fueron acusados formalmente por causa el incendio en un aguantadero donde una mujer sufrió quemaduras
Los hermanos Roberto y Sandra Baigorria serán imputados en la jornada del jueves, dos días después del incendio ocurrido en el terreno de la Cuarta Sección. La fiscal Florencia Díaz Peralta los acusará por tentativa de homicidio y ordenará que continúen detenidos mientras avanza la investigación por el crimen.
Fuentes vinculadas a la investigación detallaron que todavía no está claro el móvil del crimen. Principalmente porque la víctima de 36 años aún no ha podido declarar en el expediente ya que sufrió quemaduras en su lengua, además de otras partes del cuerpo.
La principal sospecha sobre el incendio es que se trató de problemas que venían arrastrando en un contexto de una casa precaria usurpada que funcionaba como un aguantadero donde no faltaba el alcohol y las drogas. Hasta el momento, no hay indicios de que la mujer haya sido víctima de violencia de género en el ataque.
El incendio en la Cuarta Sección
En las primeras horas de la tarde del martes, un incendio se registró en una casa ubicada en calle Salta, entre Maipú y Ayacucho. Una mujer de 36 años -se reserva su identidad- sufrió quemaduras en el 20% del cuerpo y quedó internada en terapia intensiva del Hospital Lagomaggiore.
Luego de que los Bomberos sofocaron las llamas lograron detectar que había indicios de que el incendio fue intencional. Con este dato, sumado a lo poco que pudo decir la víctima en el lugar del hecho, fue que detuvieron a los hermanos Baigorria. Se sospecha que ambos encerraron a la mujer en la propiedad e iniciaron el fuego en busca de quitarle la vida.