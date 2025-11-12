La víctima de un incendio no puede declarar porque tiene la lengua quemada pero igual imputarán a los detenidos

pelea ocupas casa incendiada

La principal sospecha sobre el incendio es que se trató de problemas que venían arrastrando en un contexto de una casa precaria usurpada que funcionaba como un aguantadero donde no faltaba el alcohol y las drogas. Hasta el momento, no hay indicios de que la mujer haya sido víctima de violencia de género en el ataque.

El incendio en la Cuarta Sección

En las primeras horas de la tarde del martes, un incendio se registró en una casa ubicada en calle Salta, entre Maipú y Ayacucho. Una mujer de 36 años -se reserva su identidad- sufrió quemaduras en el 20% del cuerpo y quedó internada en terapia intensiva del Hospital Lagomaggiore.

Luego de que los Bomberos sofocaron las llamas lograron detectar que había indicios de que el incendio fue intencional. Con este dato, sumado a lo poco que pudo decir la víctima en el lugar del hecho, fue que detuvieron a los hermanos Baigorria. Se sospecha que ambos encerraron a la mujer en la propiedad e iniciaron el fuego en busca de quitarle la vida.