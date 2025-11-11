Una aparente pelea entre ocupas terminó con una casa incendiada y una mujer con quemadura leves

Una mujer de 33 años resultó quemaduras de primer y segundo grado en sus piernas. Según lo que contó a los Bomberos, habrían querido prender fuego la propiedad con ella adentro.

Pelea de ocupas terminó con una casa incendiada en la Cuarta Sección

vivienda incendiada ocupas ciudad de mendoza

Por el hecho, 2 personas quedaron aprehendidas, quienes serían los hermanos de la víctima y se habrían peleado.