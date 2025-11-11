Una casa fue incendiada este martes por la tarde después de una aparente pelea entre ocupas que usurparon una casa en calle Salta, entre Maipú y Ayacucho, de la Ciudad de Mendoza. Se trata de una vivienda deshabitada y ocupada por personas en situación de calle.
En la Ciudad de Mendoza
Una aparente pelea entre ocupas terminó con una casa incendiada y una mujer con quemadura leves
El incendio ocurrió en la Ciudad de Mendoza. Es una vivienda deshabitada y que está ocupada por personas en situación de calle
Una mujer de 33 años resultó quemaduras de primer y segundo grado en sus piernas. Según lo que contó a los Bomberos, habrían querido prender fuego la propiedad con ella adentro.
Por el hecho, 2 personas quedaron aprehendidas, quienes serían los hermanos de la víctima y se habrían peleado.
En el lugar del incendio trabajaron Bomberos de la Policía y de Godoy Cruz.