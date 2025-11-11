Inicio Policiales incendio
En la Ciudad de Mendoza

Una aparente pelea entre ocupas terminó con una casa incendiada y una mujer con quemadura leves

El incendio ocurrió en la Ciudad de Mendoza. Es una vivienda deshabitada y que está ocupada por personas en situación de calle

Por UNO
A la izquierda la mujer afectada y a la derecha los trabajos de los Bomberos para sofocar el incendio.

A la izquierda la mujer afectada y a la derecha los trabajos de los Bomberos para sofocar el incendio.

Una casa fue incendiada este martes por la tarde después de una aparente pelea entre ocupas que usurparon una casa en calle Salta, entre Maipú y Ayacucho, de la Ciudad de Mendoza. Se trata de una vivienda deshabitada y ocupada por personas en situación de calle.

Una mujer de 33 años resultó quemaduras de primer y segundo grado en sus piernas. Según lo que contó a los Bomberos, habrían querido prender fuego la propiedad con ella adentro.

Por el hecho, 2 personas quedaron aprehendidas, quienes serían los hermanos de la víctima y se habrían peleado.

En el lugar del incendio trabajaron Bomberos de la Policía y de Godoy Cruz.

