Incendio en El Carrizal: se quemaron 21 cabañas en el camping y el seguro no cubre los daños

Según testigos, las llamas alcanzaron varios metros de altura y los bomberos tardaron cerca de tres horas en poder controlarlas.

Cabañas incendiadas El Carrizal No quedó nada. Las llamas consumieron todo a su paso en el complejo de cabañas ubicado en El Carrizal.

En ese momento, las cabañas estaban desocupadas ya que la mayoría se utilizan los fines de semana o para alquiler turístico.

Sin embargo, el cuidador del predio estaba presente y fue quien dio aviso al 911. También intentó contener el fuego con mangueras de riego, aunque la magnitud del siniestro superó cualquier intento inicial de sofocarlo. Incluso varios árboles del predio terminaron calcinados.

Un desperfecto eléctrico podría haber iniciado el fuego

Incendio carrizal cabaña 4 Imagen desoladora de cómo quedaron las cabañas afectadas por el incendio del jueves a la noche.

Según las primeras pericias de Bomberos, el fuego se habría iniciado en una de las casas por un desperfecto eléctrico, aunque esta hipótesis aún no fue confirmada oficialmente.

También circula la versión de que la cabaña en la que se originaron las llamas estaba ocupada en ese momento por su propietario, aunque hasta el momento no hay información certera al respecto. Lo que está haciendo la Policía es citar a los dueños para tratar de reconstruir lo que ocurrió.

El seguro no cubre las pérdidas

Incendio carrizal cabañas antes La foto de una de las cabañas antes del siniestro.

El panorama posterior al incendio es muy desolador. En el terreno solo quedaron estructuras metálicas retorcidas y algunos restos de las construcciones de material. Las imágenes registradas por Canal 7 muestran maderas totalmente calcinadas. Sólo cenizas en la mayoría de los casos.

Si bien las cabañas y el camping de El Carrizal contaban con seguro, algunos propietarios comentaron que al tratarse de edificaciones de madera, la póliza contra incendios no las cubre. La situación deja a muchos de ellos en una situación por demás angustiante: perdieron sus casas de descanso o su fuente de ingreso por alquiler turístico, y no tienen cómo recuperar lo perdido.