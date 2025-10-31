Incendio en El Carrizal: se quemaron 21 cabañas en el camping y el seguro no cubre los daños

Un incendio de grandes proporciones consumió este jueves 21 cabañas ubicadas en el camping Shangri-La, en El Carrizal, en Rivadavia. En un principio no se podían evaluar los daños, por lo que se dijo que eran 6 las casas afectadas, pero el número ascendió cuando el humo dio paso a la claridad: las pérdidas fueron mayores a las que se pensaban.
Canal 7 de Mendoza estuvo este viernes en el lugar y proporcionó datos acerca del incendio que afectó a muchas familias mendocinas que tenían un ingreso del alquiler de las cabañas, sobre todo en la época estival.
Pérdidas totales en el camping del Carrizal por el incendio
El incendio comenzó alrededor de las 21 del jueves y se extendió rápidamente, alimentado por los materiales inflamables de las construcciones.
Según testigos, las llamas alcanzaron varios metros de altura y los bomberos tardaron cerca de tres horas en poder controlarlas.
En ese momento, las cabañas estaban desocupadas ya que la mayoría se utilizan los fines de semana o para alquiler turístico.
Sin embargo, el cuidador del predio estaba presente y fue quien dio aviso al 911. También intentó contener el fuego con mangueras de riego, aunque la magnitud del siniestro superó cualquier intento inicial de sofocarlo. Incluso varios árboles del predio terminaron calcinados.
Un desperfecto eléctrico podría haber iniciado el fuego
Según las primeras pericias de Bomberos, el fuego se habría iniciado en una de las casas por un desperfecto eléctrico, aunque esta hipótesis aún no fue confirmada oficialmente.
También circula la versión de que la cabaña en la que se originaron las llamas estaba ocupada en ese momento por su propietario, aunque hasta el momento no hay información certera al respecto. Lo que está haciendo la Policía es citar a los dueños para tratar de reconstruir lo que ocurrió.
El seguro no cubre las pérdidas
El panorama posterior al incendio es muy desolador. En el terreno solo quedaron estructuras metálicas retorcidas y algunos restos de las construcciones de material. Las imágenes registradas por Canal 7 muestran maderas totalmente calcinadas. Sólo cenizas en la mayoría de los casos.
Si bien las cabañas y el camping de El Carrizal contaban con seguro, algunos propietarios comentaron que al tratarse de edificaciones de madera, la póliza contra incendios no las cubre. La situación deja a muchos de ellos en una situación por demás angustiante: perdieron sus casas de descanso o su fuente de ingreso por alquiler turístico, y no tienen cómo recuperar lo perdido.