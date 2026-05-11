La historia oculta del Himno Nacional Argentino y varias curiosidades de la canción patria

Teatro y Revolución Francesa a los cambios del Himno que impulsó Roca

El origen del Himno Nacional Argentino tiene un vínculo directo con el teatro. Antes de la versión definitiva, se presentó una obra llamada “El 25 de Mayo”, escrita por Luis Morante. La puesta finalizaba con un himno musicalizado por Blas Parera, escena que impactó a Vicente López y Planes e inspiró la creación de nuevos versos patrióticos.

Con el tiempo, la composición atravesó distintas denominaciones. Primero fue conocida como “Marcha Patriótica”, luego como “Canción Patriótica Nacional” y finalmente adoptó el nombre actual de Himno Nacional Argentino.

Otra de las curiosidades menos difundidas es su duración original. La versión completa supera los 20 minutos, muy lejos de la interpretación breve que suele escucharse hoy. Recién en 1924 se estableció oficialmente una versión reducida de entre 3 minutos y 30 segundos y 3 minutos y 53 segundos para facilitar su uso en actos públicos.

Día del Himno Nacional Argentino El Himno Nacional Argentino, la canción patria por excelencia. Imagen ilustrativa.

Investigadores también remarcan la fuerte influencia de “La Marsellesa”, el himno francés asociado a la Revolución Francesa. El tono épico, la exaltación de la libertad y la lucha contra la opresión aparecen reflejados en ambas composiciones.

Durante el siglo XIX, algunos versos generaron incomodidad diplomática por sus referencias directas contra la corona española, en el contexto de las guerras de independencia. Por ese motivo, en 1900 el entonces presidente Julio Argentino Roca ordenó que solo se interpretaran las partes compatibles con tiempos de paz, decisión que modificó para siempre la versión más difundida del Himno.

La primera interpretación oficial, según la tradición histórica, ocurrió el 14 de mayo de 1813 en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Allí, la anfitriona habría sido la primera persona en cantar públicamente las estrofas frente a invitados reunidos en su residencia.

Embed - Himno Nacional Argentino versión COMPLETA

Con los años también aparecieron detalles llamativos vinculados a las primeras impresiones del texto. Algunas ediciones incluían errores ortográficos producto de la imprenta de la época, como la palabra “imbasor” en lugar de “invasor”. En otras copias figuraba la frase “Buenos-Aires se opone a la frente de los pueblos”, cuando la versión correcta era “se pone a la frente”.

Desde 1944, el Himno Nacional Argentino integra oficialmente, junto con la bandera y el escudo, el grupo de símbolos patrios reconocidos por el Estado argentino mediante el Decreto 10.302. Más de 200 años después, continúa siendo una de las expresiones más fuertes de la identidad nacional.