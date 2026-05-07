Tupungato fortalece su infraestructura social y celebra la identidad nacional en comunidad

La intervención es de gran relevancia para la zona, ya que no se trata solo de una mejora estética sino de una fuerte inversión en infraestructura social. La obra contempla el techado integral del playón, permitiendo su uso en cualquier época del año. Además se construyeron gradas de hormigón armado y se remodelaron sus espacios para actividades deportivas, culturales y recreativas.

"Invertir en esto es invertir en las futuras generaciones", aseguró el jefe comunal de Tupungato, remarcando que el proyecto se financió con fondos municipales, fruto de una administración que permite sostener la obra pública como herramienta de contención para niños y jóvenes del departamento.

El Himno Nacional en la Explanada y con las infancias como protagonistas

Por otro lado, la Plaza Departamental de Tupungato será el centro de un evento cargado de simbolismo. La Municipalidad, junto al Jardín de Infantes Exclusivo (JIE) N° 0-025 “Sol de Tupungato”, invita a la comunidad a celebrar el Día del Himno Nacional Argentino este lunes 11 de mayo.

El acto público, que comenzará a las 10.30 en la Explanada Municipal, tendrá como protagonistas exclusivos a los alumnos de las salas de 3, 4 y 5 años.

Acto con niños de jardín infante por el Día del Himno Nacional Argentino Este lunes 11 de mayo Tupungato celebra el Día del Himno Nacional Argentino en la plaza departamental y la Explanada Municipal. Foto: Gentileza Municipalidad de Tupungato

Bajo el lema "Nuestras voces se unen por una misma canción", los niños entonarán las estrofas de la canción patria frente a sus familias y autoridades departamentales.

Un proyecto con historia y compromiso docente

Esta iniciativa no es un acto aislado sino que nace de un proyecto institucional creado en 2011 por la docente de Tupungato Marcela Granizo.

Su objetivo original fue acercar a los estudiantes de nivel inicial a la música y al significado profundo de los símbolos patrios. Dado su impacto positivo en la comunidad educativa, en 2013 fue declarado de Interés Departamental.

Desde la organización destacan que la melodía del Himno Nacional Argentino despierta emociones que fortalecen los valores compartidos, logrando que el sentimiento de patriotismo comience a gestarse desde la primera infancia tupungatina.