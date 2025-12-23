Durante décadas, ese límite permaneció intacto, como una promesa inconclusa. Hoy, Estados Unidos vuelve a acercarse a ese borde con una novedad que cambia las reglas del juego, el regreso del vuelo hipersónico reutilizable. Te contamos todo sobre este avión.

Avion

Construyen un avión que supera 5 veces la velocidad del sonido: un hipersónico reutilizable

El protagonista de este nuevo capítulo es el Talon-A2, un avión-cohete desarrollado por la empresa Stratolaunch. En marzo de 2025, el vehículo completó con éxito su segundo vuelo a velocidad hipersónica, superando Mach 5 y aterrizando de forma autónoma en la base aérea de Vandenberg, California.