Con una longitud de alrededor de 54 metros y una envergadura que alcanza casi 56 metros con las alas extendidas, este avión supera en tamaño a muchos otros bombarderos estratégicos de la historia, haciéndolo no solo uno de los más grandes del planeta Tierra, sino también uno de los más completos en términos de alcance y potencia.

La velocidad de este avión

Pero lo que realmente distingue a este avión entre los bombarderos es su velocidad. A pesar de su enorme tamaño, puede alcanzar más de Mach 2,0, lo que equivale a más de 2.200 km/h, una marca impresionante para un avión capaz de llevar grandes cargas de bombas o misiles de largo alcance sin necesidad de reabastecimiento inmediato. Esta velocidad lo convierte en uno de los bombarderos más rápidos del planeta Tierra dentro de su categoría pesada y supersónica.

La combinación de tamaño récord, velocidad formidable y diseño aerodinámico ha permitido que este avión destaque no solo como un instrumento de disuasión nuclear, sino también como una pieza clave en ejercicios estratégicos alrededor del planeta Tierra. Su capacidad para operar a velocidad supersónica, junto con sistemas modernos de navegación y armamento, lo convierten en un símbolo del ingenio aeronáutico del siglo XX que sigue vigente en el siglo XXI.