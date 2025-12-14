Alerta naranja: actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

Alerta por tormenta

Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.

mapa_alertas - 2025-12-14T083618.766

Las provincias que se encuentran en alerta son Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán. El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual.