ANMAT lanzó un alerta sanitaria por la presencia de una bacteria en un queso de La Serenísima

Se trata de la presentación de 500 gramos, correspondiente al lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con fecha de vencimiento el 11 de septiembre. El producto fue fabricado por la empresa Mastellone Hnos. en su planta de Trenque Lauquen. El hallazgo surgió a partir de un muestreo oficial, cuyo análisis fue realizado por el laboratorio de referencia de la ANLIS Malbrán.

Si bien el queso ya se encuentra fuera de su fecha de vencimiento, las autoridades sanitarias recomendaron no consumirlo en caso de haber sido conservado, por ejemplo mediante congelación. El lote afectado fue retirado del mercado y destruido bajo supervisión oficial, y se dispuso además la aplicación de medidas de control adicionales en la planta elaboradora.