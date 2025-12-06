Avion (1)

El avión más grande del planeta Tierra pronto estará en el aire: una altura equivalente a 3 pisos

El país que está desarrollando este monumental avión es Estados Unidos. El desafío nació de un problema simple, pero monumental: ¿cómo transportar por tierra palas de turbinas de más de 100 metros, esas que hacen que los parques eólicos sean cada vez más potentes? Carreteras angostas, túneles, puentes y puertos hacen casi imposible mover semejantes estructuras sin desarmar medio país. Ahí aparece el WindRunner, un gigante aéreo pensado para romper las reglas del juego.

Radia asegura que este coloso avión de 108 metros de largo y tres pisos de altura será capaz de llevar aspas de hasta 105 metros directamente a zonas rurales, sin necesidad de aeropuertos convencionales. Su diseño de vanguardia incluye una envergadura de 80 metros, cuatro motores de alto empuje y un fuselaje de aluminio capaz de aterrizar incluso en pistas de tierra, un requisito clave para llegar a los parques eólicos más aislados.