Intentarán, 11 años después, resolver el misterio más grande de este siglo

Una de las personas a bordo era Paul Weeks, ciudadano australiano, cuya esposa, Danica Weeks, expresó su alivio ante la noticia de que los esfuerzos de búsqueda se reanudarían. Ella dijo estar "increíblemente agradecida y aliviada de que el gobierno de Malasia se haya comprometido a continuar la búsqueda".

Danica agregó: "Nunca dejamos de desear respuestas, y saber que la búsqueda continuará brinda una sensación de consuelo. Realmente espero que esta próxima fase nos dé la claridad y la paz que tanto anhelamos, para nosotros y nuestros seres queridos, desde el 8 de marzo de 2014".

El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia apoyó los nuevos intentos de encontrar el avión, y dijo esperar que la reanudación de la búsqueda aporte "un cierre a las familias que han soportado tanto desde la tragedia".

El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing, Lin Jian, comentó: "Hemos tomado nota de los informes pertinentes y apreciamos los esfuerzos realizados por la parte malasia". Por su parte, Jiang Hui, cuya madre viajaba en el avión, manifestó que su familia "acoge con satisfacción la continuación de la búsqueda por parte del gobierno malasio y Ocean Infinity".

El misterio del avión

Durante los años que siguieron al evento, se examinaron grandes extensiones del Océano Índico. A pesar de los esfuerzos multinacionales y privados, la búsqueda no tuvo éxito en la localización de los restos del avión.

La primera prueba de que la aeronave se había desintegrado apareció cuando una parte del ala llegó a la isla francesa de Reunión, en el Océano Índico. Malasia confirmó que esta pieza, hallada en 2015, pertenecía al MH370. Más tarde, se encontraron otros restos en la costa este de África. Sin embargo, no se hallaron grandes piezas del fuselaje ni cuerpos de las víctimas.

El año pasado, Malasia mostró su disposición a reabrir una investigación sobre el misterio si aparecía nueva evidencia de peso. Por esto, firmó un contrato con Ocean Infinity bajo la modalidad de "sin hallazgo, sin pago", para retomar el rastreo en una nueva zona de 15.000 kilómetros cuadrados en el océano. El acuerdo especifica que Ocean Infinity recibirá $70 millones solo si descubre los restos.

avion Ya se realizaron muchas búsquedas del avión, pero el misterio sigue.

El avión B777-200, que cubría el vuelo MH370, salió de Kuala Lumpur a las 12:41 a.m. hora local del 8 de marzo de 2014. El radar militar lo detectó por última vez a las 2:14 a.m., mientras se dirigía hacia el oeste sobre el estrecho de Malaca. Media hora más tarde, la aerolínea informó que perdió contacto con el avión, que debía aterrizar en su destino alrededor de las 6:30 a.m.

Las familias de los pasajeros y tripulantes han estado luchando durante años para que las operaciones de búsqueda continúen. En enero de 2017, las autoridades de Malasia, Australia y China anunciaron que daban por finalizada la búsqueda submarina de los restos, que había estado a cargo de la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte, y que durante dos años y medio rastreó 120.000 kilómetros cuadrados en el Océano Índico.

En el comunicado emitido, el ministerio de transporte malasio asegura: "El último avance subraya el compromiso del gobierno de Malasia de brindar un cierre a las familias afectadas por esta tragedia."