Intentarán, 11 años después, resolver el misterio más grande de este siglo

El misterio del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que se esfumó sin dejar rastro, continúa siendo uno de los sucesos más inexplicables en la historia de la aviación. Ahora, el ministerio de transporte malasio anunció que reactivará las operaciones para encontrar el avión perdido, más de diez años después de su desaparición, en un intento por poner fin a la incertidumbre.
La búsqueda del fondo marino se reanudará este mes por parte de la empresa de robótica marina Ocean Infinity, con sede en el Reino Unido y Estados Unidos, según comunicó el ministerio de transporte. Las operaciones se llevarán a cabo de forma intermitente a partir del 30 de diciembre y se extenderán durante 55 días. El objetivo principal de este nuevo intento es rastrear las zonas donde las probabilidades de hallar la aeronave son mayores.
El avión se desvió y desapareció del radar
El vuelo MH370 partió de Kuala Lumpur con destino a Beijing el 8 de marzo de 2014, un viaje que debía ser de rutina, pero que se convirtió en una tragedia. La aeronave se desvió de su curso y desapareció de los radares de tráfico aéreo. En él viajaban 12 tripulantes malasios y 227 pasajeros de diversas nacionalidades, la mayoría chinos, además de ciudadanos de Australia, Indonesia, India, Francia, Estados Unidos, Irán, Ucrania, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, Rusia y Taiwán.
Una de las personas a bordo era Paul Weeks, ciudadano australiano, cuya esposa, Danica Weeks, expresó su alivio ante la noticia de que los esfuerzos de búsqueda se reanudarían. Ella dijo estar "increíblemente agradecida y aliviada de que el gobierno de Malasia se haya comprometido a continuar la búsqueda".
Danica agregó: "Nunca dejamos de desear respuestas, y saber que la búsqueda continuará brinda una sensación de consuelo. Realmente espero que esta próxima fase nos dé la claridad y la paz que tanto anhelamos, para nosotros y nuestros seres queridos, desde el 8 de marzo de 2014".
El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia apoyó los nuevos intentos de encontrar el avión, y dijo esperar que la reanudación de la búsqueda aporte "un cierre a las familias que han soportado tanto desde la tragedia".
El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing, Lin Jian, comentó: "Hemos tomado nota de los informes pertinentes y apreciamos los esfuerzos realizados por la parte malasia". Por su parte, Jiang Hui, cuya madre viajaba en el avión, manifestó que su familia "acoge con satisfacción la continuación de la búsqueda por parte del gobierno malasio y Ocean Infinity".
El misterio del avión
Durante los años que siguieron al evento, se examinaron grandes extensiones del Océano Índico. A pesar de los esfuerzos multinacionales y privados, la búsqueda no tuvo éxito en la localización de los restos del avión.
La primera prueba de que la aeronave se había desintegrado apareció cuando una parte del ala llegó a la isla francesa de Reunión, en el Océano Índico. Malasia confirmó que esta pieza, hallada en 2015, pertenecía al MH370. Más tarde, se encontraron otros restos en la costa este de África. Sin embargo, no se hallaron grandes piezas del fuselaje ni cuerpos de las víctimas.
El año pasado, Malasia mostró su disposición a reabrir una investigación sobre el misterio si aparecía nueva evidencia de peso. Por esto, firmó un contrato con Ocean Infinity bajo la modalidad de "sin hallazgo, sin pago", para retomar el rastreo en una nueva zona de 15.000 kilómetros cuadrados en el océano. El acuerdo especifica que Ocean Infinity recibirá $70 millones solo si descubre los restos.
El avión B777-200, que cubría el vuelo MH370, salió de Kuala Lumpur a las 12:41 a.m. hora local del 8 de marzo de 2014. El radar militar lo detectó por última vez a las 2:14 a.m., mientras se dirigía hacia el oeste sobre el estrecho de Malaca. Media hora más tarde, la aerolínea informó que perdió contacto con el avión, que debía aterrizar en su destino alrededor de las 6:30 a.m.
Las familias de los pasajeros y tripulantes han estado luchando durante años para que las operaciones de búsqueda continúen. En enero de 2017, las autoridades de Malasia, Australia y China anunciaron que daban por finalizada la búsqueda submarina de los restos, que había estado a cargo de la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte, y que durante dos años y medio rastreó 120.000 kilómetros cuadrados en el Océano Índico.
En el comunicado emitido, el ministerio de transporte malasio asegura: "El último avance subraya el compromiso del gobierno de Malasia de brindar un cierre a las familias afectadas por esta tragedia."