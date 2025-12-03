Si tienes una antena de televisión sin usar, tienes un tesoro en casa: cómo hacer un bebedero para el jardín

Si quieres que el bebedero drene por exceso de lluvia, perfora un pequeño orificio lateral bajo la curva (1 cm). Si prefieres que retenga agua, omite este paso y asegúrate de sellar bien. Aplica una capa generosa de sellador impermeable para exteriores en toda la superficie interna. Si el metal es muy poroso o tiene juntas, utiliza una capa extra donde haga falta para evitar filtraciones.

Luego fija la parabólica (boca arriba, con la concavidad hacia arriba) a un pedestal: puede ser un poste metálico, una maceta invertida repleta de piedras para peso, o un soporte de madera tratada. Usa tornillos inox para evitar corrosión y asegúrate de que quede estable y nivelada.

Pinta el exterior con pintura para exterior si quieres integrarla al estilo del jardín. No pintes el interior que está en contacto directo con el agua, a menos que uses pintura no tóxica y apta para contacto con fauna (mejor evitar). Coloca piedras decorativas en el borde para que las aves puedan posarse.

Por último, recorta una malla fina para cubrir parcialmente el bebedero y evitar hojas grandes. Llena con agua limpia hasta 2–3 cm de profundidad en el centro (las aves prefieren agua poco profunda).

Coloca el bebedero en un lugar parcialmente sombreado, con buena visibilidad para las aves pero protegido del viento fuerte. Y ¡listo! Tendrás una idea única de reciclaje y un tesoro para tu jardín.