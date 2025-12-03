Si tienes una antena de televisión sin usar, tienes un tesoro en casa: cómo hacer un bebedero para el jardín

Convertir objetos en un tesoro del reciclaje es una forma creativa y sustentable de dar nueva vida a materiales que de otro modo terminarían tirados. Si tienes una antena parabólica en desuso, de esas que son muy conocidas en Argentina puedes transformarla en un bebedero atractivo para tu jardín.
¿Por qué reciclar una antena parabólica es tener un tesoro?
- La forma cóncava de la parabólica es perfecta para contener agua.
- Su material resistente (metal aluminizado o acero) que soporta el exterior.
- Este tipo de reciclaje ayuda al ahorro económico y reducción de residuos.
- Atrae aves, mejora la biodiversidad del jardín y aporta un elemento decorativo original.
Reciclaje: cómo transformar una antena en un bebedero para el jardín
Para ponerte manos a la obra y convertir una antena de televisión en un tesoro, necesitarás:
- 1 antena parabólica
- 1 recipiente plastico o bandeja para el fondo (para sellado).
- Sellador impermeable para exteriores (silicona neutra o resina epóxica para exteriores).
- Pintura acrílica o esmalte al agua para exterior
- Piedras decorativas.
- Malla metálica fina (para evitar que hojas grandes caigan).
- Tornillos y tuercas inoxidables o remaches.
- Base o soporte de madera tratada, maceta pesada, o soporte metálico resistente.
- Taladro y brocas para metal.
- Llave inglesa / destornilladores.
- Lijadora manual o papel de lija.
- Guantes de trabajo, gafas de seguridad.
- Cepillo metálico.
- Brocha o rodillo para pintar si lo deseas.
Primero desmonta la antena de su mástil con cuidado y separa el plato de los componentes electrónicos. Ahora, con el cepillo metálico y lija, remueve suciedad y óxido superficial. Limpia con un paño húmedo y deja secar al sol.
Si quieres que el bebedero drene por exceso de lluvia, perfora un pequeño orificio lateral bajo la curva (1 cm). Si prefieres que retenga agua, omite este paso y asegúrate de sellar bien. Aplica una capa generosa de sellador impermeable para exteriores en toda la superficie interna. Si el metal es muy poroso o tiene juntas, utiliza una capa extra donde haga falta para evitar filtraciones.
Luego fija la parabólica (boca arriba, con la concavidad hacia arriba) a un pedestal: puede ser un poste metálico, una maceta invertida repleta de piedras para peso, o un soporte de madera tratada. Usa tornillos inox para evitar corrosión y asegúrate de que quede estable y nivelada.
Pinta el exterior con pintura para exterior si quieres integrarla al estilo del jardín. No pintes el interior que está en contacto directo con el agua, a menos que uses pintura no tóxica y apta para contacto con fauna (mejor evitar). Coloca piedras decorativas en el borde para que las aves puedan posarse.
Por último, recorta una malla fina para cubrir parcialmente el bebedero y evitar hojas grandes. Llena con agua limpia hasta 2–3 cm de profundidad en el centro (las aves prefieren agua poco profunda).
Coloca el bebedero en un lugar parcialmente sombreado, con buena visibilidad para las aves pero protegido del viento fuerte. Y ¡listo! Tendrás una idea única de reciclaje y un tesoro para tu jardín.