Si tienes latas de atún vacías tienes un tesoro para Navidad: crea hermosas decoraciones

Son moldeables: se pueden pintar, forrar o perforar sin dificultad.

Tienen el tamaño justo: no son ni muy grandes ni muy pequeñas, ideales para colocar en el árbol o en mesas.

Permiten diseños rústicos o elegantes gracias a que su formato circular admite múltiples estilos.

Además, reutilizarlas reduce residuos y permite crear adornos de bajo costo que se ven profesionales.

Reciclaje: cómo hacer decoraciones de Navidad con latas de atún

Antes de elegir cómo convertirás tus latas de atún en un objeto decorativo, tendrás que asegurarte que los bordes de las mismas no te lastimen. Para ello te aconsejamos lijar el borde de la lata con una lija. Luego, puedes elegir estas ideas:

Coronas colgantes para el árbol:

Pinta la lata de verde o dorado y decórala con pequeñas ramas artificiales, lazos rojos y lentejuelas. Solo debes pegar una cinta en la parte superior para colgarla. El resultado es un adorno original y liviano.

reciclar latas de atun para navidad (2) Con latas de atún, creatividad y algunos objetos para decorar, crea estas hermosas ideas.

Portavelas luminosos para centros de mesa

Una de las ideas más populares es transformar la lata en un mini farol de Navidad. Primero, pinta el exterior con acrílico dorado o plateado, luego haz pequeños agujeros formando estrellas o copos de nieve y coloca dentro una vela LED.

Al encenderla, la luz se filtra por los orificios y genera un efecto cálido perfecto para la mesa navideña.

Mini pesebres decorativos

Con un poco de creatividad, una lata de atún puede convertirse en una escena navideña en miniatura. Forra el interior con tela de arpillera o fieltro y agrega pequeñas figuras: un ángel, una estrella o un mini pesebre.

Dulceros navideños para regalar

Forra la lata con papel navideño, coloca golosinas dentro y cúbrela con un círculo de tela atado con una cinta roja. Es un detalle perfecto para obsequiar en reuniones como un souvenir.