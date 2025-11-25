Si tienes latas de atún vacías tienes un tesoro para Navidad: crea hermosas decoraciones

En varias casas se consumen latas de conserva que luego terminan en la basura, una de las más usadas son las latas de atún. Sin embargo, más allá de que con el calor se consume más este tipo de conservas para comidas frescas, las personas también comienzan a buscar ideas económicas, originales y sostenibles para decorar su hogar en Navidad. Te contamos algunas ideas basadas en el reciclaje.
Pequeñas, livianas y fáciles de transformar, se han vuelto un tesoro del reciclaje creativo. La tendencia del reciclaje navideño crece año a año, y estas latas son perfectas para elaborar centros de mesa, adornos para el árbol e incluso mini portavelas que iluminan cualquier rincón con encanto artesanal.
Por qué las latas de atún son un tesoro para estas fiestas
Las latas metálicas pequeñas tienen tres ventajas que ningún otro objeto tiene:
- Son moldeables: se pueden pintar, forrar o perforar sin dificultad.
- Tienen el tamaño justo: no son ni muy grandes ni muy pequeñas, ideales para colocar en el árbol o en mesas.
- Permiten diseños rústicos o elegantes gracias a que su formato circular admite múltiples estilos.
- Además, reutilizarlas reduce residuos y permite crear adornos de bajo costo que se ven profesionales.
Reciclaje: cómo hacer decoraciones de Navidad con latas de atún
Antes de elegir cómo convertirás tus latas de atún en un objeto decorativo, tendrás que asegurarte que los bordes de las mismas no te lastimen. Para ello te aconsejamos lijar el borde de la lata con una lija. Luego, puedes elegir estas ideas:
- Coronas colgantes para el árbol:
Pinta la lata de verde o dorado y decórala con pequeñas ramas artificiales, lazos rojos y lentejuelas. Solo debes pegar una cinta en la parte superior para colgarla. El resultado es un adorno original y liviano.
- Portavelas luminosos para centros de mesa
Una de las ideas más populares es transformar la lata en un mini farol de Navidad. Primero, pinta el exterior con acrílico dorado o plateado, luego haz pequeños agujeros formando estrellas o copos de nieve y coloca dentro una vela LED.
Al encenderla, la luz se filtra por los orificios y genera un efecto cálido perfecto para la mesa navideña.
- Mini pesebres decorativos
Con un poco de creatividad, una lata de atún puede convertirse en una escena navideña en miniatura. Forra el interior con tela de arpillera o fieltro y agrega pequeñas figuras: un ángel, una estrella o un mini pesebre.
- Dulceros navideños para regalar
Forra la lata con papel navideño, coloca golosinas dentro y cúbrela con un círculo de tela atado con una cinta roja. Es un detalle perfecto para obsequiar en reuniones como un souvenir.