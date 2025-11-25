Dos mendocinos murieron y sus nietas quedaron internados tras un accidente en Chile

El accidente que tuvo ocurrió a las 6.30 de este martes en el kilómetro 24 de la Ruta 60 CH, por donde los mendocinos circulaban al oeste en un Fiat Cronos con patente argentina y en sentido contrario lo hacía una Suv chilena.

Las autoridades chilenas indicaron que desde la madrugada de este martes había mucha niebla en la zona que redujo notoriamente la visibilidad y creen que pudo ser un factor en el accidente.

Personal médico que trabajó en el lugar confirmó que el conductor chileno, al igual que el matrimonio mendocino, murieron en el lugar.

Dos chicos quedaron internados tras el accidente en Chile

Daniel Muñoz, delegado presidencial provincial de Chile, detalló a Radio Nihuil que investigan las causas del accidente, y destacó la bruma presente a primera hora de este martes que complicaba la visión.

accidente chile san felipe El impresionante accidente ocurrió a las 6.30 de este martes. Indicaron que había mucha niebla a esa hora. Foto: Gentileza

Destacó que las 2 menores heridos, de 10 y 11 años, nietas de Venturin y Torres, iban en la parte de atrás del Fiat Cronos argentino, y fueron trasladadas al hospital San Camino, en San Felipe, y al San Juan de Dios, en Los Andes, con heridas de gravedad.

Muñoz aseguró que ya están en contacto con el Consulado para brindarle todo el apoyo a la familia mendocina tras el trágico accidente.

Adolfo Bermejo despidió al matrimonio mendocino que murió en un accidente

El diputado nacional del PJ por Mendoza dedicó un posteo en su cuenta de X al enterarse de la muerte de Víctor Venturin y su esposa Elsa Mónica Torres, ocurrida en la Ruta 60 CH en la localidad de San Felipe, Chile.

accidente chile san felipe posteo Adolfo Bermejo

"Aún no lo puedo creer amigo. Terrible dolor por tu partida Víctor. Se nos fue un gran tipo que siempre estuvo al servicio de la comunidad maipucina. Mis condolencias a su familia en este duro momento. Abrazo al cielo", escribió Bermejo consternado por el accidente fatal.