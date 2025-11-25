Las nenas mendocinas de 10 y 11 años que sufrieron el accidente en la localidad de San Felipe, Chile, en el que sus abuelos murieron, permanecen internadas con heridas de gravedad. Sus padres están camino al vecino país para reunirse con ellas y darles contención.
Las nenas sobrevivientes del accidente fatal en Chile permanecen internadas en grave estado
En el accidente murieron sus abuelos Víctor Venturin y Elsa Mónica Torres. Las jóvenes sufrieron graves heridas y están internadas en dos hospitales diferentes
El accidente ocurrió este martes a las 6.30 en la Ruta 60 CH, por donde la familia de Mendoza circulaba en su Fiat Cronos hacia el oeste, hacia la playa, para pasar unos días. En sentido contrario lo hacía una Suv al mando de un hombre de 50 años, oriundo de Brasil, pero que hacía años vivía en Chile.
A la espera de información oficial sobre cómo ocurrió el accidente, se supo que el choque fatal fue frontal. Carabineros que trabajaron en el lugar señalaron que había mucha bruma desde la madrugada y en la mañana.
Como consecuencia del impacto en el lugar murió el conductor del auto con patente chilena, mientras que del Cronos murieron Víctor Venturin, de 65 años, y su esposa Elsa Mónica Torres, de 64 años.
El estado de salud de las sobrevivientes del accidente
Según se pudo saber, la nena de 10 años está internada en terapia intensiva del Hospital San Camilo, de San Felipe. Aseguraron que permanecerá allí y esperan la llegada de sus padres para darles más detalles sobre su estado.
Mientras tanto, la chica de 11 años quedó internada en el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la localidad de Los Andes. Según señalaron, ella estaría más grave por las heridas que sufrió en el accidente. Los médicos también esperan la llegada de sus padres para explicarles todo lo necesario.