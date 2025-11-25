Las nenas sobrevivientes del accidente fatal en Chile permanecen internadas en grave estado

Como consecuencia del impacto en el lugar murió el conductor del auto con patente chilena, mientras que del Cronos murieron Víctor Venturin, de 65 años, y su esposa Elsa Mónica Torres, de 64 años.

El estado de salud de las sobrevivientes del accidente

Según se pudo saber, la nena de 10 años está internada en terapia intensiva del Hospital San Camilo, de San Felipe. Aseguraron que permanecerá allí y esperan la llegada de sus padres para darles más detalles sobre su estado.

accidente chile san felipe 2 El accidente ocurrió en el kilómetro 24 de la Ruta 60 CH, en la localidad San Felipe, en Chile. Foto: X

Mientras tanto, la chica de 11 años quedó internada en el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la localidad de Los Andes. Según señalaron, ella estaría más grave por las heridas que sufrió en el accidente. Los médicos también esperan la llegada de sus padres para explicarles todo lo necesario.