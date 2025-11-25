Un conductor protagonizó un accidente cuando circulaba en su camioneta por la Ruta 7, en la alta montaña. El hombre de 69 años perdió el control de su rodado y volcó.
Un conductor protagonizó un accidente al volcar en la Ruta 7 en la alta montaña
El accidente ocurrió en Picheuta donde un conductor perdió el control de su camioneta y volcó en solitario. Fue asistido en el lugar
El accidente ocurrió en la mañana de este pasadas las 7 cuando el conductor de una camioneta circulaba hacia el oeste por la zona de Picheuta, por la Ruta 7.
El hombre viajaba solo y perdió el control de su vehículo, lo que provocó que se fuera hacia la banquina y volcara.
Auxiliaron al conductor tras el accidente
La Policía llegó al lugar y fueron los primeros en asistir al hombre, que estaba consciente pero en shock por el accidente.
Poco después llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado cuyos médicos asistieron al hombre de 69 años quien indicó que tenía dolor en el pecho por el impacto con el airbag.
En en lugar del accidente también trabajó personal de la Guardia Urbana de la Municipalidad de Las Heras (GUM), y pidieron circular con mucha precaución por la zona.