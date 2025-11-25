Un conductor protagonizó un accidente al volcar en la Ruta 7 en la alta montaña

Auxiliaron al conductor tras el accidente

La Policía llegó al lugar y fueron los primeros en asistir al hombre, que estaba consciente pero en shock por el accidente.

Poco después llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado cuyos médicos asistieron al hombre de 69 años quien indicó que tenía dolor en el pecho por el impacto con el airbag.

accidente alta montaña picheuta Foto: Gentileza

En en lugar del accidente también trabajó personal de la Guardia Urbana de la Municipalidad de Las Heras (GUM), y pidieron circular con mucha precaución por la zona.