Euforia en el gobierno por el bono, pero economistas de Mendoza advirtieron: 'La prueba de fuego es la licitación"

“La tasa del 6,5% es solo la tasa del cupón. La verdadera tasa surgirá de cómo se valore el bono en la licitación. Recién ahí sabremos cuál es el costo real que deberá pagar Argentina.”

Wall-Street-efe.webp Los mercados reaccionaron de manera favorable tras los anuncios de Luis Caputo este viernes.

Garro también sugirió que el gobierno podría haber mantenido conversaciones previas con acreedores que tienen vencimientos en enero —particularmente de los bonos 2029 y 2030— para asegurar cierta demanda inicial: “Es habitual que antes de lanzar una emisión se hable con operadores importantes. Si se animaron a largarla es porque algo tienen asegurado.”

De acuerdo con su análisis, una licitación exitosa tendría efectos inmediatos: suba en el precio de los bonos, baja del riesgo país y mejora en el costo de capital, algo central para atraer inversiones en el mediano plazo.

Además, aclaró la discusión política sobre la naturaleza del bono: “Es una salida a los mercados de deuda voluntaria, aunque sea bajo ley local. Cualquiera puede participar. Es un primer paso para volver a los mercados.”

javier milei congreso diputados nacionales El presidente Javier Milei celebró este viernes la vuelta a los mercados extranjeros para rolear la deuda.

Garro también recordó que Caputo evitó emitir bajo ley extranjera por una razón puntual: la reforma de Martín Guzmán en 2022, que obliga a pasar por el Congreso para toda nueva deuda internacional. Con ley local, ese requisito no existe.

Aroma: “Para el plan económico del Gobierno, esta era una pieza clave”

Por su parte, el economista Nicolás Aroma coincidió en que la decisión encaja plenamente en los objetivos estratégicos del Gobierno: “Volver al crédito privado es una buena noticia para el plan económico. Era algo buscado desde hace tiempo, dentro de la idea de financiarse en dólares sin usar reservas del Banco Central.”

Para el especialista, lo central es que esta colocación permitiría pagar los vencimientos de enero sin sacrificar reservas, lo que reforzaría la estabilidad financiera alcanzada tras las elecciones.

Si bien destacó que el riesgo país aún se encuentra lejos de niveles óptimos, reconoció que la baja registrada desde mitad de año abrió una ventana para intentar esta operación.

Aroma llevó el análisis hacia la microeconomía y remarcó que un eventual éxito debería traducirse en beneficios para las pequeñas y medianas empresas: “Lo deseable es que esto permita bajar las tasas de financiamiento. Hoy hay pymes con mora porque tomaron créditos caros y están con ventas muy bajas. La estabilidad cambiaria todavía no llega a la economía real.”

Según su visión, el desafío del Gobierno será transformar la calma financiera en alivio para el sector productivo, donde la actividad continúa estancada.

Un test decisivo para la estrategia económica

Tanto Garro como Aroma coinciden en que la emisión del bono es un hito simbólico y financiero para el gobierno, que busca consolidar la estabilidad lograda en los mercados y evitar tensiones cambiarias de cara al inicio de 2026.

No obstante, advierten: todo dependerá de la respuesta del mercado el día de la licitación.

Si el bono logra buena demanda, no solo garantizará los pagos de enero sin usar reservas, sino que también podría acelerar la baja del riesgo país y mejorar el panorama para inversiones y crédito.

Si no ocurre, el Ejecutivo deberá buscar alternativas para sostener la estabilidad lograda.