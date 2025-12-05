El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez lanzó una estrategia en conjunto con el comercio local para impulsar las ventas en la Navidad y Reyes Magos. La iniciativa se denomina: “Comprá en las Fiestas”, una campaña que premiará a quienes elijan comprar en el centro con tres viajes a destinos turísticos del país.
La Ciudad de Mendoza lanza sorteos de viajes para quienes compren en el centro en Navidad
Desde el lunes 8 de diciembre al 6 de enero, los clientes que compren en la Ciudad participarán de sorteos con tickets desde $25.000
La propuesta se complementará con un concurso de decoración navideña para los comerciantes y una ornamentación especial que transformará al microcentro en un paseo festivo durante el último mes del año.
Sorteos de viajes para 2 personas a Mar del Plata, Carlos Paz y San Rafael
Desde el 8 de diciembre hasta el 6 de enero, todas las personas que realicen compras superiores a $25.000 en los comercios adheridos podrán participar del gran sorteo de fin de año. Para competir, solo deberán cargar su ticket en la plataforma “Comprá en la Ciudad” junto con sus datos personales.
Los premios incluyen tres escapadas completas:
- 1º premio: viaje para dos personas a Mar del Plata, con traslado y siete noches de alojamiento con desayuno.
- 2º premio: viaje para dos a Carlos Paz, con traslado y tres noches de media pensión (desayuno y cena).
- 3º premio: viaje para dos a San Rafael, con traslado y tres noches con desayuno continental.
La campaña busca no solo incentivar el consumo local, sino también recompensar a quienes eligen comprar en la Ciudad en una época clave para los comercios.
Vidrieras en competencia: vuelve el concurso navideño para comercios
Paralelamente, los comerciantes podrán participar de una nueva edición del Concurso de Decoración Navideña de Vidrieras, que premiará con $2 millones a la propuesta más votada por el público y con $1 millón al segundo lugar.
Los locales deberán presentar una decoración visible desde la calle, utilizando elementos y colores alusivos a la Navidad. La creatividad, la originalidad y la armonía estética serán los principales criterios de selección.
Los comercios interesados podrán inscribirse hasta el 14 de diciembre completando un formulario y adjuntando una foto de su vidriera decorada. Un jurado elegirá a los seis finalistas, que se publicarán en la web municipal. Luego, el público podrá votar entre el 17 y el 19 de diciembre. Los ganadores se conocerán el 21 de diciembre.