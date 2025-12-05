La Ciudad de Mendoza lanza sorteos de viajes para quienes compren en el centro en Navidad

Los premios incluyen tres escapadas completas:

1º premio: viaje para dos personas a Mar del Plata , con traslado y siete noches de alojamiento con desayuno.

2º premio: viaje para dos a Carlos Paz , con traslado y tres noches de media pensión (desayuno y cena).

viaje para dos a , con traslado y tres noches de media pensión (desayuno y cena). 3º premio: viaje para dos a San Rafael, con traslado y tres noches con desayuno continental.

La campaña busca no solo incentivar el consumo local, sino también recompensar a quienes eligen comprar en la Ciudad en una época clave para los comercios.

Concurso de vidrieras en la Ciudad de Mendoza

Paralelamente, los comerciantes podrán participar de una nueva edición del Concurso de Decoración Navideña de Vidrieras, que premiará con $2 millones a la propuesta más votada por el público y con $1 millón al segundo lugar.

Los locales deberán presentar una decoración visible desde la calle, utilizando elementos y colores alusivos a la Navidad. La creatividad, la originalidad y la armonía estética serán los principales criterios de selección.

Los comercios interesados podrán inscribirse hasta el 14 de diciembre completando un formulario y adjuntando una foto de su vidriera decorada. Un jurado elegirá a los seis finalistas, que se publicarán en la web municipal. Luego, el público podrá votar entre el 17 y el 19 de diciembre. Los ganadores se conocerán el 21 de diciembre.