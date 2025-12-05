El árbol de flores intensas que dará vida a tu jardín con su perfume fresco

arbol flamboyan A continuación, te dejamos una guía de cuidado para cultivar este árbol.

A continuación, te compartimos los cuidados básicos de este hermoso árbol para que lo cultives en el jardín de casa. Cabe destacar que lo pueden cuidar jardineros principiantes o expertos.

Cómo cuidar el árbol

A pesar de su origen tropical, los cuidados de este árbol no son demasiado complicados y se puede disfrutar casi en cualquier zona climática, siempre y cuando las temperaturas oscilen entre los 1 ºC y los 35 ºC. Es una planta tan especial que es aconsejable reservar un lugar exclusivo para él donde reciba pleno sol.

En verano hay que regar el framboyán una vez por día o cada dos como máximo, aunque en invierno hay que reducir la frecuencia y aplicar un riego una vez por semana. En lo que respecta al sustrato, lo ideal es mezclar turba negra con perlita y un poco de humus de lombriz.

arbol flamboyan Las flores de este árbol están conformadas por cuatro pétalos de un intenso color rojo.

Si cultivas un flamboyán en un lugar donde no es precisamente su hábitat natural (una zona tropical), se recomienza aplicar un abono para aportar los nutrientes necesarios para un buen crecimiento.

Este árbol ornamental se puede cultivar en maceta durante los primeros años, aunque es conveniente trasplantarlo al sustrato del jardín para que pueda alcanzar su tamaño máximo. La época adecuada para realizar un trasplante es a comienzos de la primavera.