Árbol limonero: por qué recomiendan colgar sacos de té en sus ramas y para qué sirve

A la hora de cumplir con el primero de los objetivos, lo cierto es que el olor o sabor de las hierbas en el té puede actuar como una barrera protectora natural contra insectos que intentan trepar por el árbol.

En el mismo sentido, tienes que saber que los saquitos de té pueden usarse como abono natural, ya que, al descomponerse, liberan nutrientes valiosos como el potasio y el fósforo.

sacos de te, planta Los sacos de té pueden ser utilizados en beneficio de los árboles en tu jardín.

Para usarlo como fertilizante, se recomienda abrir las bolsitas de té y esparcir el contenido sobre la tierra, o enterrarlas cerca de las raíces para que se descompongan gradualmente.

Ya lo sabes, si quieres preservar a tu árbol limonero, puedes realizar el truco casero de colgar sacos de té en sus ramas, aprovechando los beneficios.

Qué tipo de ramas se deben eliminar en la poda para obtener beneficios

Se debe aclarar que las primeras ramas a eliminar en el limonero son las ramas secas, enfermas o dañadas que crecen hacia adentro. Estas ramas no aportan beneficios al árbol y pueden ser foco de enfermedades o plagas.

Las ramas que crecen hacia adentro o se cruzan en el limonero también deben de ser eliminadas, ya que compiten por espacio y por luz, dificultando el desarrollo de otras formaciones.

El roce constante de las ramas del árbol limonero puede dañar la corteza y crear heridas que facilitan la entrada de enfermedades al ejemplar. Además, las ramas débiles no hacen crecer frutos en el mismo.

En este mismo sentido, se recomienda eliminar las ramas que no produzcan frutos o que estén muy cargadas para favorecer una buena producción de limones de calidad en el árbol.