El árbol que se puede cultivar en maceta y deja un agradable aroma en el patio

magnolia champaca Este gran arbusto o árbol es natural de India a Malasia.

Cuidados del árbol

Según los expertos de Picture This, la ubicación adecuada para cultivar este árbol debe recibir pleno sol, o al menos seis horas de sol al día. Tolera climas templados y cálidos donde las temperaturas rondan entre los 20 Cº y los 38 Cº.

El magnolio requiere un ambiente húmedo, ya que es nativo de regiones tropicales, aunque tiene tolerancia media a la sequía. Lo ideal es regar con moderación de 2 a 3 veces por semana, permitiendo que el suelo se seque. En meses calurosos puedes aumentar el riego gradualmente.

El árbol se beneficia de los fertilizantes equilibrados durante el crecimiento, aunque en otoño-invierno no le hace falta. La cantidad adecuada es una cucharada para plantas pequeñas y hasta una taza para las más grandes. Si quieres mejorar la absorción, es importante regar después de la aplicación.

arbol magnolia champaca La Magnolia champaca necesita una muy buena exposición solar.

La Magnolia champaca debe ser podada entre principios y finales del invierno para eliminar las ramas muertas y promover un crecimiento saludable. Para esto hay que utilizar herramientas limpias y afiladas.

Esta planta no solo aporta un aroma distintivo y relajante, sino que también contribuye al ecosistema al atraer abejas y mariposas, embelleciendo naturalmente el jardín del hogar.