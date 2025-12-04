El árbol que se puede cultivar en maceta y deja un agradable aroma en el patio

El jazmín y las rosas suelen acaparar la atención por su perfume, pero existen otras especies que también ganan protagonismo. A continuación, exploramos un árbol que tiene flores que desprenden una deliciosa fragancia en el ambiente, además de que proporciona una sombra ideal para cubrirse del sol en verano.
La Magnolia champaca, también conocida como el árbol de la alegría es una especie que tiene una floración abundante. Puede crecer hasta 30 metros de altura en su hábitat natural, aunque si lo cultivas en maceta y proporcionándole los cuidados adecuados, crece como un arbusto. Es originario de la zona meridional de China y de la India, de hecho es un árbol sagrado para los hindúes y budistas.
Esta especie presenta un follaje con hojas estrechamente ovaladas, con un tronco de corteza lisa y gris. La floración de la Magnolia champaca deja un agradable aroma así que se convierten en un perfume ideal para el jardín. Las flores están compuestas por cinco pétalos que son de color amarillo claro en su etapa joven y se tornan amarillo anaranjado al madurar.
Cuidados del árbol
Según los expertos de Picture This, la ubicación adecuada para cultivar este árbol debe recibir pleno sol, o al menos seis horas de sol al día. Tolera climas templados y cálidos donde las temperaturas rondan entre los 20 Cº y los 38 Cº.
El magnolio requiere un ambiente húmedo, ya que es nativo de regiones tropicales, aunque tiene tolerancia media a la sequía. Lo ideal es regar con moderación de 2 a 3 veces por semana, permitiendo que el suelo se seque. En meses calurosos puedes aumentar el riego gradualmente.
El árbol se beneficia de los fertilizantes equilibrados durante el crecimiento, aunque en otoño-invierno no le hace falta. La cantidad adecuada es una cucharada para plantas pequeñas y hasta una taza para las más grandes. Si quieres mejorar la absorción, es importante regar después de la aplicación.
La Magnolia champaca debe ser podada entre principios y finales del invierno para eliminar las ramas muertas y promover un crecimiento saludable. Para esto hay que utilizar herramientas limpias y afiladas.
Esta planta no solo aporta un aroma distintivo y relajante, sino que también contribuye al ecosistema al atraer abejas y mariposas, embelleciendo naturalmente el jardín del hogar.