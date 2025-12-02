El árbol perfumado que aporta valor estético y le da un toque distintivo al jardín

Acacia baileyana arbol La Acacia morada puede crecer de cinco a ocho metros de altura.

Sus pequeñas flores amarillas, que aparecen a finales del invierno y principios de la primavera, contrastan con su follaje, convirtiéndola en una planta ornamental de gran atractivo. Su belleza se asemeja a la de la orquídea, una flor originaria de Australia.

Cuidados del árbol

Según la página gardenia.net,la planta necesita sol para un óptimo crecimiento y floración, aunque tolera algo de media sombra. Lo importante es que reciba al menos seis horas de luz solar directa.

En cuanto a su ubicación, elige un lugar en el jardín con suficiente espacio para su desarrollo, a unos dos metros de distancia de otras plantas, para que pueda alcanzar su forma redondeada característica.

Prefiere suelos sueltos, bien drenados y ligeramente ácidos. En lo que respecta al riego, hay que proporcionar agua los primeros años para su establecimiento. Una vez adulta, es resistente a la sequía y requiere riego moderado.

arbol Acacia baileyana El árbol tiene flores pequeñas y amarillas.

Dado que su sistema radicular es bastante superficial, se recomienda plantar el árbol de mimosa en un sitio del jardín donde se encuentre protegido de vientos fuertes.