El árbol perfumado que aporta valor estético y le da un toque distintivo al jardín

Cultivar un árbol en el jardín de casa aporta múltiples beneficios tanto para el entorno como para quienes lo disfrutan a diario. Un árbol proporciona sombra natural, reduce la temperatura del entorno y mejora la calidad del aire al filtrar contaminantes y producir oxígeno. Además, ayuda a mantener la biodiversidad al atraer aves, y insectos polinizadores, creando un ecosistema equilibrado.
Además, un árbol aromático convierte cualquier espacio exterior en un rincón más especial y memorable, aportando personalidad y un toque distintivo que se percibe incluso antes de verlo. En este artículo, exploramos una especie que destaca por su belleza, y porque sus flores desprenden un perfume dulce y singular.
La Acacia morada, también conocida como Acacia baileyana, Mimosa, Acacia de Baile o Mimosa de Baile, es un árbol pequeño que se puede cultivar en maceta o directamente en el sustrato del jardín. Alcanza una altura de cinco a ocho metros y se caracteriza por sus ramas rectas y su follaje de un color azulado-morado único, que la diferencia de cualquier otro árbol.
Sus pequeñas flores amarillas, que aparecen a finales del invierno y principios de la primavera, contrastan con su follaje, convirtiéndola en una planta ornamental de gran atractivo. Su belleza se asemeja a la de la orquídea, una flor originaria de Australia.
Cuidados del árbol
Según la página gardenia.net,la planta necesita sol para un óptimo crecimiento y floración, aunque tolera algo de media sombra. Lo importante es que reciba al menos seis horas de luz solar directa.
En cuanto a su ubicación, elige un lugar en el jardín con suficiente espacio para su desarrollo, a unos dos metros de distancia de otras plantas, para que pueda alcanzar su forma redondeada característica.
Prefiere suelos sueltos, bien drenados y ligeramente ácidos. En lo que respecta al riego, hay que proporcionar agua los primeros años para su establecimiento. Una vez adulta, es resistente a la sequía y requiere riego moderado.
Dado que su sistema radicular es bastante superficial, se recomienda plantar el árbol de mimosa en un sitio del jardín donde se encuentre protegido de vientos fuertes.