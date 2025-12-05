Las repugnantes imágenes de la cocina donde el denunciado por estafas preparaba la comida

Mientras, el hombre fue capturado en San Juan, en un operativo realizado en conjunto entre la Policía de Mendoza y la de la provincia vecina, donde intentó escapar y resistirse a la detención, pero no lo consiguió.

detenido ok eventos Mauricio Morales, denunciado por estafas en fiestas de egresados, cumpleaños y casamientos, fue detenido en San Juan.

En la casa donde lo atraparon secuestraron una pistola, documentos, el celular y 2 autos. Todo quedó a disposición de la Justicia.

La mugre en la cocina del denunciado por estafas

Lo que encontraron los policías que hicieron el allanamiento en la casa del barrio Patrono Santiago, de Guaymallén, fue algo que no suele verse seguido.

estafas ok eventos catering casa patrono santiago guaymallen Carnes, mariscos, y otros alimentos estaban podridos y rodeados de moscas en una casa del denunciado por estafas. Foto: Gentileza

Carne, pollo, mariscos entre otros alimentos completamente podridos que habían quedado fuera de la cadena de frío correspondiente. Los pesquisas sospecharon que dejó todo rápido en el lugar y se fue para evitar que lo encontraran.

Osvaldo Araujo, jefe de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (DIILE), indicó que tuvieron que llamar a personal de bromatología para deshacerse de todos esos alimentos en mal estado.

estafas ok eventos catering casa patrono santiago guaymallen 3 El lugar donde en denunciado por estafas preparaba la comida para los eventos que vendía no tenía ninguna condición de higiene. Foto: Gentileza

Pero no era solo eso, sino que también llamó mucho la atención la suciedad, las moscas, la grasa en las paredes y pisos, además de otros elementos que no corresponden en una cocina. Sin dudas el lugar no pasaba ningún control de higiene ni salubridad.

Creen que en ese lugar es donde Morales y su equipo preparaba la comida que luego servían en las cenas de egresados, casamientos y cumpleaños.

estafas ok eventos catering casa patrono santiago guaymallen 4 Los vecinos del hombre denunciado por estafas aseguraron que el lugar era usado como depósito, pero nunca imaginaron lo que había dentro. Foto: Gentileza

Más de 100 padres lo denunciaron por estafas

Araujo destacó que todas las declaraciones de los padres afectados por el dueño de Ok Eventos fue de gran ayuda para localizarlo. De esta forma supieron que Mauricio Morales había salido de Mendoza en el mismo auto que lo habían visto sus denunciantes unos días antes.

La investigación y los datos aportados por casi 100 personas, llevó a la pista que el sospechoso estaba en San Juan. Así fue como en la tarde del jueves allanaron una casa de Rivadavia, en la vecina provincia, donde estaba con una mujer que es su pareja.

"Este domicilio no estaba registrado como que fuese de su familia o de él, sino que era un lugar nuevo donde había decidido ocultarse", indicó Araujo.

estafas ok eventos catering oficina capital En la oficina que el presunto autor de estafas daba como dirección de trabajo, estaba prácticamente vacía. Foto: Gentileza

Además, allanaron el departamento de calle Mitre de Capital, donde los padres señalaron que allí tenía una oficina, pero que actualmente dos mujeres aseguraron que funcionaba un call center.

Para sorpresa de los Policías, el lugar estaba vacío. No existía ese supuesto call center, sino que habría sido una pantalla para distraer a los pesquisas.

Lo mismo consideran que intentó el dueño de Ok Eventos denunciado por estafas cuando mandó un mensaje de WhatsApp a sus víctimas en el que aseguró que seguiría trabajando con normalidad y que se realizarían todas las fiestas.