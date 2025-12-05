Accidente con heridos: un helicóptero privado se desplomó cayó sobre una cancha de tenis

Los ocupantes de la aeronave, dos hombres y una mujer, fueron asistidos tras el accidente y trasladados por el personal de Bomberos de la Ciudad y del SAME, para luego ser trasladados al Hospital Fernández.

accidente-helicoptero-buenos-aires

Accidente de helicóptero: una desgracia con suerte

“Los ocupantes salieron de la aeronave por sus propios medios y la situación se encontraba controlada”, precisaron las fuentes consultadas por Noticias Argentinas tras el accidente.

La aeronave, que pertenece a la empresa Hangar Uno, debió hacer un aterrizaje de emergencia debido al desperfecto, y quedó volcada de forma lateral en una de las canchas de polvo de ladrillo.

Entrevistados los tripulantes, indicaron que por desperfectos mecánicos tuvieron que aterrizar de emergencia.

Una vez en el suelo, se verificó la rotura del rotor con daños en la hélice, provocando su desestabilización y vuelco de forma lateral en una de las canchas de tenis del complejo.

Se consultó con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal García, quien dispuso imputar al piloto, de 46 años de edad, por “lesiones culposas” y realizarle el test de alcoholemia.

De las pericias se hará cargo la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), al tiempo que se informó que colaboró en el operativo, personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad.

El accidente generó el despliegue de un importante operativo de seguridad, con una docena de móviles que llegaron hasta el lugar para coordinar el procedimiento, y al mismo tiempo se dispuso un corte total en el área para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

accidente-buenos-aires-helicoptero

Qué dijo el jefe de Bomberos sobre el accidente

El jefe de Bomberos de la Ciudad, Diego Coria, detalló cómo fue el operativo de rescate de los tripulantes del helicóptero: “A las 20:24 se activó el sistema de emergencia de la Ciudad, se desplazó rápidamente el tren de socorro por parte del cuerpo de Bomberos y en seis minutos junto al SAME se arribó al lugar”.

“Nos encontramos con tres tripulantes, se realizó el trabajo en conjunto con el SAME. Por lo que sabemos, es un helicóptero Robinson 44 de cuatro plazas, pero iban tres almas a bordo. Despegó del helipuerto Lanieri que está a unos metros nuestros por causas que se desconocen”, explicó Coria.

Y agregó: “Por lo que hablé con el jefe del helipuerto, la aeronave despegó de ahí, tuve uno de problemas en el motor, por lo que realizó una auto rotación, aterrizó y está dañada la máquina sobre el lado izquierdo. No hay derrame de combustible y hay equipos con espuma por precaución”.

“El aeropuerto Lanieri es de uso público y no sabemos hacia dónde iba la máquina. Es un helicóptero privado. Fue una desgracia con suerte”, afirmó Coria.

Además, añadió: “Los tripulantes cuando pasa un accidente así sufren un shock postraumático. Dos tripulantes salieron por sus medios y el piloto estaba por fuera un poco de la máquina y rápidamente por el tipo de lesiones que presentaba el SAME lo estabilizó. Estaban todos conscientes y fuera de peligro”.

“No se produjo incendio porque no se rompió ninguna cañería. La altura no era mucha y la velocidad tampoco”, concluyó.