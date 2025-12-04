Una niña de 13 años murió en Malargüe al ser embestida por un auto y su hermanito quedó malherido

Una niña de 13 años murió en Malargüe, al ser atropellada por el conductor de un vehículo BMW, cuando caminaba por la calle Roca de esta comuna. Iba en compañía de su hermanito de 10 años, quien resultó con graves heridas y se evalúa su traslado desde el hospital zonal de Malargüe al Notti.
UN auto BMW fue el que atropelló a los menores. El hermano de la víctima fatal sufrió fracturas expuestas
El conductor fue identificado como William L. de 31 años, quien en el momento del accidente tenía una graduación alcohólica de 0,14, dentro de los límites permitidos.
Cómo fue el accidente en el que murió la niña de Malargüe
Cerca de las 18, los dos hermanitos caminaban por la calle Roca, y en la intersección con Llancanelo, un vehículo BMW, conducido por el hombre de 31 años, los atropelló. Previamente, el BMW circulaba por calle Roca hacia el este.
La nena no sobrevivió a las graves heridas provocadas por el choque, pero el varón aunque con fracturas expuestas, fue llevado al hospital de Malargüe.
En la causa intervino la Comisaría 24° de este departamento,
El recuerdo del caso de Fausto Morcos
El accidente que terminó con la vida de la niña malargüina recuerda al caso de Fausto Morcos, quien falleció a principios de noviembre, cuando el chico caminaba junto a dos amigos por la calle Boulogne Sur Mer y Clark, en las inmediaciones del parque General San Martín.
Los chicos, compañeros de la escuela y los tres de entre 13 y 14 años, intentaban cruzar la calle cuando una mujer que pasó el semáforo en rojo atropelló a dos de ellos. Fausto Morcos falleció en el lugar, mientras su amigo Julián fue internado en grave estado en el hospital Notti, pero se recuperó. Mientras tanto, el tercer niño alcanzó a cruzar la calle y no fue lastimado.
Por el hecho, la mujer de 82 años que atropelló y mató a Fausto, cumple prisión domiciliaria por su edad.