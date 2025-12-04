Una niña de 13 años murió en Malargüe al ser embestida por un auto y su hermanito quedó malherido

La nena no sobrevivió a las graves heridas provocadas por el choque, pero el varón aunque con fracturas expuestas, fue llevado al hospital de Malargüe.

En la causa intervino la Comisaría 24° de este departamento,

El recuerdo del caso de Fausto Morcos

El accidente que terminó con la vida de la niña malargüina recuerda al caso de Fausto Morcos, quien falleció a principios de noviembre, cuando el chico caminaba junto a dos amigos por la calle Boulogne Sur Mer y Clark, en las inmediaciones del parque General San Martín.

Los chicos, compañeros de la escuela y los tres de entre 13 y 14 años, intentaban cruzar la calle cuando una mujer que pasó el semáforo en rojo atropelló a dos de ellos. Fausto Morcos falleció en el lugar, mientras su amigo Julián fue internado en grave estado en el hospital Notti, pero se recuperó. Mientras tanto, el tercer niño alcanzó a cruzar la calle y no fue lastimado.

Por el hecho, la mujer de 82 años que atropelló y mató a Fausto, cumple prisión domiciliaria por su edad.