Empresarios mineros celebraron el tratamiento del proyecto PSJ Cobre Mendocino en la Legislatura

En palabras de Guillermo Pensado, presidente de CAMEM, "el mendocino tiene que empezar a creer en sus instituciones y en sus profesionales; así como fue capaz de construir un oasis en el desierto, tiene la posibilidad, la experiencia y la capacidad para desarrollarse de una forma integrada y sostenible".

El dirigente se pronunció así respecto a la extensa sesión legislativa que sometió a discusión 27 nuevas iniciativas de exploración en MDMO II con sus respectivas DIA (Declaración de Impacto Ambiental). Un proceso que implicó una audiencia pública como parte de un "exhaustivo proceso técnico y participativo".

legislatura diputados presupuesto 2026 El esperado aval de la Legislatura, un paso clave para el despegue de la minería en Mendoza de la mano de PSJ Cobre Mendocino y MDMO

Minería: "Una oportunidad estratégica para la economía"

La presentación de la DIA de Malargüe Distrito Minero Occidental II y PSJ Cobre Mendocino, que avanzó en Diputados, para CAMEM "consolida una oportunidad estratégica para la economía provincial bajo rigurosos estándares ambientales".

Pero desde la entidad que nuclea a las empresas que impulsan la minería en Mendoza también destacaron algunos aspectos de los estudios de impacto ambiental. Sobre todo el relativo al control social y seguridad de la población.

"Los estudios contemplan planes de manejo específicos incluso para zonas de alta montaña, monitoreo ambiental permanente, protección de biodiversidad y mecanismos de control social, reforzando nuestro compromiso con el resguardo de la salud y la seguridad de las comunidades", señalaron.

En definitiva, la cámara remarcó que el aval de la Legislatura es "una oportunidad concreta para consolidar una minería moderna, regulada y sostenible, alineada con estándares ambientales más exigentes. Además, permite proyectar inversiones y empleo en Mendoza bajo reglas claras y estabilidad jurídica, sin resignar respeto por el entorno".