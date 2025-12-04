Aterrador: el mensaje que le envió el asesino de la joven argentina a su ex cuñado en España.

Asesinada joven Alicante

Un día después del fatal episodio, la Policía española interviniente en el hecho reveló un horroroso mensaje sobre el crimen que llenó de miedo a todos los residentes de la zona de Alicante.

Es que minutos antes de concretar el femicidio, Leandro le escribió un mensaje por Whatsappal hermano de la víctima, Leandro Ferreyra: “Tu hermana y yo estamos muertos”. Minutos después del macabro mensaje, la hermana de Rojas recibió una comunicación de la guardería porque los padres de la niña no habían pasado a buscarla y tampoco atendían los llamados a sus teléfonos.

La autopsia de la joven informó que Oriana había recibido siete puñaladas casi todas cerca del pecho, lo que le provocó la muerte ebn pocos minutos al sufrir un shock hipovolémico, mientras que el femicida murió por ahorcamiento.

Una vez conocida la muerte de la joven cordobesa, el Ministerio de Igualdad español afirmó que el caso es un asesinato por violencia de género y la cifra de femicidios aumentó, en lo que va del año a 42 en España.

Oriana Rojas, de 29 años, nació en Córdoba y completó sus estudios secundarios en la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbo. Pocos años después decidió ir a vivir a España con tan solo 25 años. En el país europeo buscaba una oportunidad laboral junto a su marido Leandro.

Asesinada joven balcón

Luego de dos años y ya establecidos en Alicante, la pareja tuvo su primera y única hija. En las redes sociales, se vio reflejado el inmenso amor que tenía su madre por la pequeña: “Qué feliz me haces, te amo”.

Pero su vida se vio interrumpida por la acción irracional de un asesino que decidió terminar con su vida de manera violenta, para luego suicidarse, provocando una verdadera tragedia familiar.