Una joven descubrió cámaras en el departamento que alquila y acusó al dueño de espiarla

La joven prendió la linterna del celular y se acercó, en ese momento se dio cuenta de que había una cámara oculta. La sacó y verificó que tenía una tarjeta de memoria en la que aparecían grabaciones recientes, del mes de noviembre.

Totalmente impactada por el hallazgo, escribió en el grupo de WhatsApp del edificio y, de acuerdo con la información publicada por el portal Tiempo Popular, sus vecinas revelaron haber alertado indicios de manipulación en sus departamentos durante las últimas semanas.

camara1 La Rioja. Una joven denunció al dueño del departamento donde alquila por espiarla con dos cámaras ocultas.

Esta serie de coincidencias puso el foco sobre el dueño de los departamentos.

“Nunca imaginé que alquilar un cuarto me expondría a algo así”, dijo la estudiante, totalmente afectada por la situación. La situación le generó sentimientos de vulnerabilidad, miedo, pérdida de confianza en el entorno habitacional y ruptura de la sensación de seguridad, según informó el portal Nueva Rioja.

La víctima hizo la denuncia ante la Policía por invasión a la privacidad y el caso dio pie a una investigación que incluye el resto de las unidades que son administradas por la misma persona. Mientras tanto, las autoridades judiciales que intervienen en el caso dictaron medidas de protección para las víctimas.

Fuente: tn.com.ar