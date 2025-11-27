Adiós a las cámaras de seguridad tradicionales: la tendencia que revoluciona el cuidado del hogar

Estas cámaras de seguridad prometen ser la evolución del sistema, reemplazando a las tradicionales cámaras. Con la nueva tecnología de IA, los dispositivos pueden distinguir personas, animales y vehículos todo gracias a sus sistemas de biometría avanzada.

Algo importante es la posibilidad de identificar matrículas o patentes de autos que están en una situación sospechosa y enviar alertas en tiempo real a los teléfonos asociados, que pueden ser más de uno.

La implementación de la inteligencia artificial en los sistemas de vigilancia mejora la precisión en la detección de situaciones sospechosas en zonas urbanas concurridas.

inteligencia artificial, camaras de seguridad Así lucen las cámaras de seguridad con inteligencia artificial.

Sumado a la respuesta inmediata a las amenazas, la tendencia de cámaras con seguridad con IA tendrá menor dependencia de la conectividad de red, a la vez que ofrecerá mayor privacidad, a causa de que ya no hará falta que se envíen tantos datos. ¿Sumarías esta tendencia a tu casa?

Cuánto cuesta instalar cámaras de seguridad en el hogar

El costo de instalar cámaras de seguridad en Argentina en 2025 puede variar ampliamente, estimándose entre $49.900 y $70.000 por cámara para la mano de obra, según tarifas de instaladores eléctricos locales y de diferentes fuentes.

Por supuesto, a esto se le debe sumar el costo de los equipos (cámaras, grabador, cableado) y posibles gastos adicionales, como la instalación de canalizaciones metálicas embutidas, que cuestan aproximadamente $36.700.